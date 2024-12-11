前TVB視帝遊香港故宮造型大炒車　一身打扮星味盡失網民嘲似保安

王浩信與太太陳自瑤的婚姻狀況一直成為外界焦點，兩人關係撲朔迷離；不過王浩信對工作的認真卻毋庸置疑，雖然貴為無綫兩屆視帝，但不安於現狀，為求突破簽約內地娛樂公司北上發展，亦不介意由低做起，綜藝、拍劇、唱歌瓣瓣撈。同時王浩信也積極經營小紅書，不過近日他拍片介紹香港故宮文化博物館時，一身打扮不但星味盡失，還慘被網民嘲似保安。

王浩信簽約內地娛樂公司，全力於內地發展。（微博圖片）

王浩信日前回港宣傳台慶劇《黑色月光》，但就未有受訪，疑避開回應蔡思貝重提緋聞。（資料圖片/張祖銘攝）

王浩信近年積極經營社交平台。（小紅書）

王浩信早前分享自駕遊遊覽家鄉新疆盤龍古道的壯麗景色。（小紅書）

以往甚少「現身」社交平台的王浩信，為迎合內地觀眾口味，也努力經營小紅書，望籍此增強人氣和知名度；在王浩信小紅書中，有不少旅遊片，最近他亦由家鄉新疆，遊到返香港，拍片介紹香港故宮文化博物館。曾表示很喜歡遊博物館的王浩信，片中認真和細心地聽工作人員介紹，期間又不時好奇心大爆發，看上去就像跟學校去參觀的學生一樣，十分享受。

王浩信近日拍片帶大家遊覽香港故宮文化博物館。（小紅書）

但一身打扮被指似保安。（小紅書）

王浩信認真聽工作人員介紹。（小紅書）

王浩信對裡面的展品非常好奇。（小紅書）

不過有網民的焦點卻放了在王浩信的服飾上，王浩信當日穿上黑色恤衫和黑色扯布褲，頸上掛住一個參觀證，加上其身形高大，網民笑言穿成這樣還以為是故宮保安，「著到咁，我以為你係故宫保安」、「這套衣服，好像內地的保安服」、「你的黑色穿搭咋穿的像博物館保安」，令人哭笑不得。不過也有粉絲力撐偶像依然很帥，普通話愈來愈好。

講到手舞足蹈。（小紅書）

好奇心大爆發。（小紅書）

王浩信曾表示很喜歡遊覽博物館。（小紅書）