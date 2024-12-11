48歲才女因失言同老公涉性騷擾而沉寂數年　正式宣布復出大陸市場

台灣藝人范瑋琪（范范）自2020年因失言罵蘇貞昌是「狗官」後形象受創，沉寂了數年後打算去年復出，但又遇上老公陳建州（黑人）的「Metoo事件」影響，因而把復出計劃繼續延後。除了多宗醜聞影響外，她接連痛失父母、祖母等至親，亦影響了她復出的計劃。

范瑋琪（微博@范瑋琪）

范瑋琪14個月內接連三位至親離世，去年12月11日她發文透露媽媽因病過世享年75歲。（IG＠fanfan）

早前范瑋琪在內地參加拼盤演唱會，為正式復出試水溫，亦是她相隔近5年再度站上舞台。昨日（10日）范范在北京舉辦《我們之間的事》巡迴演唱會記者會，正式宣布復出樂壇，更宣布將於2025年重返舞台開巡演，巡演預計在上海、成都、廣州、南京及杭州等城市演出。

范瑋琪在內地參加拼盤演唱會，為正式復出試水溫。 （微博圖片）

昨日范范在北京舉辦《我們之間的事》巡迴演唱會記者會。(ig@fanfan)

范瑋琪在記者會上提到最近數年的心路歷程時不禁在台上哽咽，她坦言經歷了許多，除了進修外，更接連失去親人：「這5年其實我經歷了很多，我去唸了書，然後我的家人，爸爸、媽媽、奶奶、叔叔都離開了，短短這5年發生很多事情，我失去很多也獲得了很多。」

范瑋琪在記者會上提到最近數年的心路歷程時不禁在台上哽咽。（微博@范瑋琪）

范瑋琪亦指自己這幾年多了很多時間陪孩子，之後她亦有分享心情：「謝謝今天來的所有人，真的很感謝大家，音樂聲響起的一刻，都是屬於我們之間的事，謝謝歌迷為我帶來最初的夢想，接下來，2025年換我唱給你們聽。」