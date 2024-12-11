Edan力撐林明禎態度專業非大話禎：無人會想缺席自己首映

林明禎日前稱護照問題缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，但之後卻被發現原來有入場，不但被導演彭發揶揄「護照見鬼」，更遭網民冠以「大話禎」稱號，首映翌日林明禎心情靚靚現身澳門籃球賽，再度引起風波。

MIRROR今日以大廚造型出席記者會。（梁碧玲攝）

首映甩底翌日，林明禎現身澳門睇NBA籃球名人賽。（資料圖片/鄺鈺瑩攝）

正在力追「女神」嘅Edan，日前出席活動時，被問對「大話禎」有何看法時，有報道指他充耳不聞，只揮手報以微笑。不過Edan今日與11位MIRROR兄弟出席《MIRROR Chef》記者會時，就還原事發經過：「當日活動無安排訪問環節，活動後，我同大家講拜拜後離開，之後就見到微笑拒絕回應報道，但我係無聽到問題、可能現場太嘈。」

Edan澄清早前在活動上未有聽到有傳媒發問，非拒絕回應。（梁碧玲攝）

問到有無安慰林明禎 ，Edan表示：「我當然清楚佢為人，同佢合作過嘅人都好清楚佢嘅工作態度，佢絕對係認真同專業。」問到有無感到心痛，Edan表示唔方便評論太多，但強調「無人會想缺席自己首映。」

Edan力撐林明禎工作態度，指：「無人會想缺席自己首映。」（梁碧玲攝）

另外、提到海外後援會為他舉辦生日會，是否代表香港後援會「復活」，Edan表示：「生日會嗰個唔係正式搞，係海外幫手搞、正式嗰個大家等一等。」

提到在新戲《爸爸》演出，獲導演翁子光讚賞，Edan 話當日睇住自己出場都十分緊張。「睇完之後都接受到。剪接都幫到我，好感恩有呢個機會，同埋都係好嘅電影，希望大家多多支持。」

MIRROR出席《MIRROR Chef》記者會。（梁碧玲攝）