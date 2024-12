英國殿堂級樂隊Coldplay將於明年4月在啟德體育園舉行4場巡迴演唱會,早前門票公開發售時瞬間就售罄,可見他們魅力之強,今日(11日)Coldplay官方社交平台「突擊」公布嘉賓名單,結果令人驚訝!

Coldplay: Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL