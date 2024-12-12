炎明熹疑續約問題絕跡幕前半年　恩師爆「復出」日期獲GIgi親認證

19歲的聲夢小天后炎明熹（Gigi）今年6月傳出疑續約問題與TVB鬧不快，盛傳她因為不續約而遭雪藏，工作量大減，更不用說曝光率，不但無份唱TVB奧運歌，就連TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》都不見她的蹤影，近半年幾乎絕跡幕前。

炎明熹（Gigi）以大熱姿態成三料冠軍。（資料圖片）

之前舉行個人演唱會。（資料圖片/陳順禎攝）

是不少廣告客戶的寵兒。（資料圖片/葉志明攝）

不過近排事情看似往好方面發展，伍仲衡早前為炎明熹創作的新歌《最動人一次》日前已經面世，而炎明熹年初拍攝的音樂特輯《戀上西沙》亦將於12月21日播出，並會在（15日）舉行發布會，外界都估計炎明熹極有可能會現身，籍此宣布回歸，而今日炎明熹恩師高晨維在社交平台證實了這個消息。

Gigi新歌的MV《最動人一次》昨日正式推出，為節目《戀上西沙》的主題曲。(MV截圖)

炎明熹新MV日前播出，仍然以TVB Music group名義推出。(MV截圖)

近排種種跡象，炎明熹似乎「解凍」在望，事業有機會重見曙光。而她也趁這段時間叉足電，與閨密去完韓國旅行，近日又與唱歌老師高晨維遊馬來西亞，期間更在限時動態分享旅行喜悅。不過開心時間過得特別快，師徒之旅眨眼就結束，高晨維在限時動態曬出與炎明熹的合照，相中炎明熹化了妝又對著鏡頭嘟嘴，氣色和心情看上去都很好，高晨維不捨地寫道：「旅程實在過得太快」，而後一句更令一班粉絲非常興奮，「期待15號GG同大家見面！」炎明熹也有轉載此限時動態，親自認證「復出」日期。該限時動態一出隨即引起粉絲騷動，更有粉絲直言：「已經等唔切了！」炎明熹傳因不續約TVB而被雪藏，如今復出「有期」，一班粉絲當然開心。

炎明熹與閨密去完韓國旅行，近日又與唱歌老師高晨維遊馬來西亞。（IG@yiminghay）

透露了「復出」日期。（IG@yiminghay）

炎明熹氣色不俗。（IG@yiminghay）