前千億女友疑有愛情滋潤素顏仍省鏡　上月被爆新戀情不抗拒再婚

現年36歲的梁洛施（Isabella）曾與富商李嘉誠兒子李澤楷相戀，2009年誕下大仔李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨及李長軒，但梁洛施在2011年宣布與李澤楷分手，多年來一直專心照顧三個囝囝，鮮有爆出緋聞。不過早前有網民影到梁洛施與內地導演兼演員馬浴柯現身北京一間咖啡店，疑似爆出新戀情。雖然梁洛施未有回應戀情，但日前有網民曬出她的近照，素顏出鏡的她依然明艷照人，未知是不是因為有愛情滋潤呢？

梁洛施（Isabella）與李澤楷育有三子。（IG@isabella.leong）

多年來一直專心照顧三個囝囝。（IG@isabella.leong）

梁洛施年初接受內地節目《魯豫有約》訪問罕談李澤楷，坦承曾嚮往嫁給對方。（微博@魯豫有約）

被爆蜜運中。（IG@isabella.leong）

早前曬出近照。（IG@isabella.leong）

狀態Fit爆！（IG@isabella.leong）

有網民曬出與梁洛施的合照，並寫道：「私人旅行路過，在我們店吃飯，喜歡店裏的百合啫啫煲！」相中所見，當日梁洛施身穿米色長羽絨褸，長髮披肩，一身打扮低調樸素但仍難掩氣質，網民紛紛留言大讚：「沒化妝可真漂亮」、「氣質真好」、「滿滿的高級感」！

梁洛施現身北京一間餐廳。（小紅書圖片）

素顏出鏡都好靚！（小紅書圖片）

難掩氣質。（小紅書圖片）

梁洛施。（IG@isabella.leong）

早前梁洛施被網民影到與馬浴柯現身北京一間咖啡店，二人都身穿軍綠色羽絨，坐在店外的凳上傾偈，期間男方更靠近女方細心傾聽，似乎關係匪淺，網民更指兩人手拖手離開咖啡店。近年晉升為導演的馬浴柯曾出演《拆彈專家2》、《掃黑行動》，曾執導《怒潮》、《重生》等，今年8月馬浴柯與張家輝於南寧出席《重生》首映禮時，有網民影到馬浴柯拖着一名戴着口罩及Cap帽的女子進場，神似梁洛施，當時更有工作人員阻止網民拍攝，顯得頗為緊張。今年9月梁洛施出席活動時自爆被兒子催拍拖，又表示不抗拒再婚，一切順其自然，並自言目前生活開心。

梁洛施被網民影到與馬浴柯現身北京一間咖啡店，驚爆新戀情。（小紅書）

被指拖手離去。（小紅書）

被指拖手離去。（小紅書）

被指拖手離去。（小紅書）

張家輝、張榕容及馬浴柯代表《重生》團隊亮相上海國際電影節。（視覺中國）

張家輝、張榕容及馬浴柯代表《重生》團隊亮相上海國際電影節。（視覺中國）