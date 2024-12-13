20億性感闊太素顏現身法王壽宴恭敬屈膝　最美女兒曬流利英文賀壽

邱淑貞今年已是56歲，1999年與I.T創辦人沈嘉偉結婚後，淡出幕前專心相夫教子，享受闊太生活。邱淑貞與老公同樣篤信密宗多年，不時結伴參與宗教活動，早前邱淑貞被拍得一家人飛往尼泊爾出席千佛寺開光活動，而原來邱淑貞亦去了第41任薩迦法王80歲壽宴，與女兒一起為法王賀壽。

邱淑貞與女兒沈月與沈日。(ig圖片)

王晶於《赤裸羔羊》拍攝現場說服邱淑貞不貼膠紙、真空上陣！（《赤裸羔羊》電影劇照）

上月是第41任薩迦法王80歲大壽，邱淑貞手持大聲公，有「最美星二代」之稱的長女沈月（Ayla）素顏示人，以流利英文做開場白，她指今天大家共聚一堂是為了慶賀法王生日。及後邱淑貞以普通話祝法王「常住在世、長轉法輪」，再恭敬向法王及法王子行屈膝禮，年邁的法王則合十感謝。

邱淑貞同老公沈嘉偉。（梁碧玲攝）

邱淑貞與沈月打扮樸素，誠心誠意慶祝法王生日，兩人不化妝仍然省鏡，狀態Fit爆，沈月同媽媽更是成個餅印般。見到女兒對法王如此虔誠，邱淑貞都流露出安慰笑容。

邱淑貞自嫁給沈嘉偉後，男方身家一路升漲，分店業務不斷擴張，邱淑貞因而被封為「香港首席旺夫女星」。有報道指，邱淑貞出入有超級跑車接送、住豪宅、玩遊艇。05年沈嘉偉的公司上市，邱淑貞獲贈8400萬股份，兩夫婦現時手持的股票及資產，估計約值20多億。

邱淑貞與女兒一起現身法王壽宴。（小紅書）

沈月大曬流利英文。（小紅書）

輪到邱淑貞發言。（小紅書）

攞住大聲公。（小紅書）

狀態好Fit！（小紅書）

恭敬行屈膝禮。（小紅書）

法王合十感謝。（小紅書）

邱淑貞早前被拍到現身尼泊爾寺廟。（小紅書）