身兼瑜伽導師身形極好的TVB 34歲小花鄧伊婷(Irina),一直出名肯搏肯捱,近日上載一輯唯美婚紗照性感度爆燈,惹來大批網民及圈中好友爭相留言﹗



鄧伊婷 Irina Tang於2016年時曾參選「大閘蟹小姐競選」。(IG「irinateting」圖片)

鄧伊婷 Irina Tang別稱執執姐,是前香港女子組合Super Gear的成員之一。(IG「irinateting」圖片)

鄧伊婷 Irina Tang曾經參與多套劇集及多個電視節目。(IG「irinateting」圖片)

鄧伊婷上到西高山看日落。(鄧伊婷Instagram)

鄧伊婷近年劇接劇如《法證先鋒V》、《飛常日誌》、《隱形戰隊》等,戲份愈來愈多大有發揮,她亦毫不吝嗇好身材,不時發放福利照。日前Irina竟突發在社交平台上載一輯婚紗相,DeepV喱士透視婚紗,一雙白滑大長腿若隱若現,手拿粉白色花破,中門大開設計谷出美胸留言:「With grace in the heart and strength in the soul, shines bright, embracing true self。」譚嘉儀和利穎怡留言問「結吧?我不知道嘅?」、「我做你新郞」,鄧伊婷則回覆說:「放心還未嫁出」

鄧伊婷婚紗LOOK相當吸睛。(鄧伊婷Instagram)

鄧伊婷酥胸半露。(鄧伊婷Instagram)