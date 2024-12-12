「愛回家小花」原來人靚聲甜　同冼靖峰合唱好聽到令人驚嘆

TVB小花葉蒨文（Sophie）早前與冼靖峰（Archie）合作拍攝節目，當時葉蒨文已經大讚Archie有風度，會幫她拉行李及開門等。昨日（11日）葉蒨文分享了與Archie合唱新歌《勇氣》的片段，葉蒨文的表現獲得網民大讚。

日前Archie與靚女葉蒨文一起工作，更幫她開門及推行李，被葉蒨文發文大讚有風度。(ig@sophieysm)

葉蒨文分享了與Archie合唱新歌《勇氣》的片段，葉蒨文獲得網民大讚。(ig@sophieysm)

葉蒨文昨日在社交平台分享了與Archie合唱的片段，並寫下：「第一次同Archie 合作，睇在佢有請姐姐我飲咖啡嘅份上，決定幫佢宣傳吓的佢首新歌啦，送首勇氣俾你哋，提早祝大家過一個Merry Christmas。」葉蒨文一唱立即令人驚訝，原來她除了「人靚」外，亦很「聲甜」。

葉蒨文昨日在社交平台分享了與Archie合唱的片段。(ig@sophieysm)

葉蒨文一唱立即令人驚訝，原來她除了「人靚」外，亦很「聲甜」。(ig@sophieysm)

連Archie都留言大讚她唱得很好聽：「你真係超級好人！多謝您～～～～ 同埋你唱得好好啊！」除了Archie外，亦有不少網民大讚她唱得好，更指她直接可以去唱主題曲：「果然係葉蒨文，唱歌堅係好聽，音準超好！btw, 夾埋Archie 既高和音，豐富咗成首歌！」、「樂壇欠你一個膠袋」、「兩個把聲超夾，好好聽呀」、「唱得太好， 應該學過及有成日練習，可以放心去登台」、「其實搵你唱劇集既主題曲咪仲好」、「Archie高音好勁」，亦有網民希望二人可以出一首合唱版的《勇氣》。

葉蒨文原來唱歌咁好聽。(ig@sophieysm)