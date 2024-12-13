30歲TVB小花被批來年紅鶯星動　秘戀百億富三代男友入住4億獨立屋

現年30歲的胡美貽（Nicole）最近與堪輿學家麥玲玲和李丞責師傅一齊參與節目《2025風生水起》，當年屬狗嘅胡美貽被批來年紅鶯星動，麥玲玲師傅更稱胡美貽本身桃花旺，在感情上有突破，希望她有好消息。擁驕人身材的胡美貽在2017年參選港姐後加入無綫，憑旅遊節目《3日2夜》吸納大批Fans，加上不時在社交網派糧，火速成為宅男女神！

胡美貽近年火速成為宅男女神！（截圖）

麥玲玲師傅更稱胡美貽本身桃花旺。（截圖）

據知，胡美貽年前與從事餐飲、金融及外國地產生意的3億闊少分手，今年4月又被爆出撻着林建岳與謝玲玲的兒子林孝賢，二人年紀相差13歲。有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，與謝玲玲同住。對此，謝玲玲在受訪時就自言是很開明的媽媽，尊重子女做任何事，不會過問，其後她被追問有否見過胡美貽時，謝玲玲就避談，並稱兒子可以隨便交朋友，時代已不同，結婚生仔也不重要，最重要是開心。事後有網民在社交平台留言問道：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」謝玲玲不但點讚了該留言，更隨即回覆：「我兩個兒子都還沒結婚。」此舉亦掀起網民熱議，紛紛猜測謝玲玲似乎仍未肯定胡美貽的地位。不過，胡美貽在拍節目疑曝光男友4億獨立屋，力證地位！

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

2006年，有傳林建岳長子林孝賢發力狂追阿嬌。（圖片來源：視覺中國）

疑4億獨立屋曝光！（截圖）

已融入家中！（截圖）

有報道指林孝賢秘戀胡美貽，女方更融入家中與未來奶奶同住，並於獨立屋慶生。（IG@nicolewmy）