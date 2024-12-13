林明禎甩底首映禮被指「大話禎」 ：控制唔到人哋點樣講

林明禎較早前臨時缺席電影《手機見鬼》首映禮，引起導演彭發不滿，她今日（13日）現身中環快閃活動首次就事件回應。被問到上次有與導演彭發解釋缺席原因，她說：「有其實之後都有聯絡，有同導演道歉，其實係自己嘅失誤，冇辦法趕上首映禮嘅時間，確實係我嘅失誤。」

林明禎今日（13日）現身中環快閃活動（葉志明攝）

講到上次首映禮失場，今天準時出席活動，她表示：「因為呢一次喺香港，呢幾日都係香港，好開心喺香港可以出席呢一個快閃活動。」談及不見護照一事，她表示：「其實之後就搵得返，其實主辦方嗰邊好好，接觸嘅單位比較多，所以要經過比較多人聯絡，我接觸係馬來西亞主辦方，好似護照唔見咗之後即刻搵返護照，都有第一時間通知主辦方，之後搵得返護照嘅時候，嗰邊話好開心我可以趕上謝票，希望我電影結束前可以趕到，我趕到嘅時候喺戲院裏面準備要謝票，可能流程係安排上嘅問題，之後就比我先返屋企，我有同Fans影相同埋打招呼。」

林明禎今日（13日）現身中環快閃活動（葉志明攝）

講到彭發首次開腔回應不明白林明禎缺席首映禮原因，她說：「我覺得可能係有一啲誤會，我哋持續當天任何嘅問題狀況都係第一時間通知馬來西亞主辦方，所以我覺得首映禮嗰一日大家（主辦方）非常忙碌，可能負責嘅部份比較多，我唔知道係咪流程嘅問題，我之後都有同導演嗰邊解釋。」

被問到彭發是否已經接受道歉，她說：「導演其實好好，我打俾佢嘅時候，佢係笑容滿面同我講冇事。」至於彭發談及事件可能會影響要賠錢，她回應：「呢個部份我就唔太清楚，其實我自己唔係唔想去首映禮，我非常用心血同團隊完成嘅作品我自己演嘅電影，其實11月份我已經配合大家嘅宣傳，而且完成香港部份嘅宣傳，又完成咗馬來西亞嘅宣傳，我最重視嘅香港站，我仲要有好多Fans去到場支持，我點會唔想見大家，但係缺席就係我嘅失誤。」

林明禎透露即將會出席15號的電影宣傳活動。（葉志明 攝影）

提及事件掀起關注，引發網民討論指林明禎係「大話禎」，她表示：「我控制唔到人哋點樣講我，但係我相信同我合作過嘅對象都非常清楚我工作處事態度，呢方面我都有信心。」至於呂爵安（Edan)之前也有回應有關林明禎缺席首映禮的問題，並回應認識林明禎的人都知道她的為人，對此林明禎表示：「多謝Edan，其實呢件事我之前合作過嘅導演都有send訊息俾我，同我講加油，所以我覺得好溫暖好感動。」被問到王晶與梁思浩也有就事件回應批評有關「工作態度的問題」，她說：「確實係我嘅失誤，我能夠理解，控制唔到人哋點樣諗，就做好自己嘅本分，廠商最近發嘅訊息都係鼓勵同埋慰問，所以我非常感謝佢哋，之後我會配合電影廠商嘅宣傳，15號會有謝票嘅活動，到時可以多多幫忙宣傳！」

林明禎透露即將會出席15號的電影宣傳活動。（葉志明攝）

提到梁思浩早前較早前指林明禎的電影宣傳檔問題，未能夠上TVB節目宣傳，她說：「TVB嗰陣有好早就聯絡，但我哋好早已經有同佢哋講我哋喺台灣，我記得當時係12月10號，我記得有提前同主辦方講呢一日係唔得。」她強調因為是主辦方主要負責聯絡，不太知道有關確實電影宣傳的檔期。講到下次會否提早到達電影宣傳活動，她表示：「我會小心㗎啦！護照我真係太大意啦！我下次會綁起來。」