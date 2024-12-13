百億闊太送子留英猶如重獲自由　頻頻出席上流聚會兼做埋金融經紀

李嘉欣（Michele）的愛子許建彤（Jayden）自從被送往貴族寄宿學校威靈頓公學讀書後，李嘉欣猶如重獲自由，留港的她頻頻與老公許晉亨密密出席上流聚會，又入沙田馬場，生活多姿多采！近日她就透露：「我今日就返咗份新工，你估我做嘢呀？」

在短短30分鐘內成功完成了多宗交易。

狀態超好！

為慈善出力！

影片中，李嘉欣不斷接電話，更霸氣講道：「畀400球？多謝支持呀！」原來她化身金融經紀參與「ICAP國際慈善日」 為海洋公園保育基金籌款，更親自接聽客戶電話，在短短30分鐘內成功完成了多宗交易。李嘉欣表示：「今天是我第一次擔任Broker，感覺非常刺激和興奮！當我在電話中介紹自己時，對方突然沈默了兩秒，令我有些緊張。但當成功達成一宗交易時，真的感到無比滿足！整個辦公室的同事們都給予我熱烈的鼓勵！」

做善事特別靚。

做到嘢！

現身氣氛歡樂！

好有心！

狀態極好！

作為特別嘉賓參與ICAP慈善日的Michele分享道：「我很高興能夠代表香港海洋公園保育基金參加這次國際慈善活動，親身見證和參與這個別開生面的盛事。保育基金一直致力於推動亞洲地區的野生生態保育工作。當我得知可以為保育出一分力時，立刻答應參與，並在此呼籲大家共同努力，讓保育之路走得更遠！」

此外，今年的慈善活動主題為動漫，許多員工都打扮成了卡通人物，別具一格，例如美國隊長、超級馬里奧、千與千尋和龍珠等。當同事們問及Michele為何沒有特別的造型時，她拿起一隻可愛的iPANDAS熊貓毛公仔表示：「我特別選擇了靈感來自熊貓的黑白色裝扮。現在香港有六隻熊貓，全城掀起一陣熊貓熱潮，我自己也很熱衷，期待有機會和家人一起去看熊貓家姐和細佬，真是太期待了！」

談到即將到來的聖誕節，Michele透露：「今年聖誕節我會去滑雪，像往常一樣學習滑雪。雖然沒什麼新意，但這是我熱愛的運動，因此我依然非常期待！另外，我還計劃去一些古老的地方探索歷史。」