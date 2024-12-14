聲生不息2｜TVB前當紅小生罕開金口唱歌　成首位入圍艾美獎港星

內地綜藝節目《聲生不息港樂季2》（現更改為《聲生不息大灣區季》）自播出後大受歡迎，討論度相當之高。而在最新一集節目中，歐陽震華作為港劇代表現身節目，還大開金口演唱經典歌曲《前程錦繡》勾起不少網民回憶，瞬間成為微博多個熱搜話題，觀眾緣非常之強。

歐陽震華作為港劇代現身節目。（微博圖片）

出道逾40年的歐陽震華演過不少經典角色，《陀槍師姐》系列、《洗冤錄》系列、《壹號皇庭》系列等深入民心，往往主演的劇集無論收視及口碑都相當高，所以令他有「收視福將」稱號。而他主演的劇集亦深得內地觀眾喜愛，所以在《聲》節目中，他作為港劇代表現身立即勾起不少網民港劇回憶，大家見到他的出現相當興奮。

罕現身內地綜藝節目的他，除了作為港劇代表之外，他還大開金口唱歌，而且還真聲演繹，誠意感十足，聽到台下觀眾耳朵懷孕。而當他唱到後半部份的時候，隨後一班歌手陳小春、容祖兒等現身舞台一起唱歌，整個氣氛相當之高。

演唱歌曲《前程錦繡》。（微博圖片）

大家唱得開心。（微博圖片）

歐陽震華的現身掀起微博不少熱話， 包括「歐陽震華經典港劇角色」、「歐陽震華出場港劇DNA動了」及「歐陽震華首位提名艾美獎華人演員」，在微博引起逾1000萬閱讀量。他在2006年主演的劇集《賭場風雲》大受歡迎，還被提名第三十五屆國際艾美獎最佳男主角，而且還進入了最後五強名單，是首位香港演員提名國際性獎項，帶着港劇走向國際，相當厲害。

引起微博多個話題。（微博圖片）