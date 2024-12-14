周星馳御用配角開工「攪肚痛」搵唔到廁所　忍到標汗最終下場曝光

59歲著名導演、編劇谷德昭近年專注為ViuTV主持《爆谷一周》，只間中客串電影及劇集。日前谷導在社交平台分享「急屎」經歷，指自己朝早在屯門時代廣場工作，但車程中突然「攪肚痛」，一落車尋遍整個商場都找不到廁所，令他幾乎失守....。驚險情節，令人憶起經典電影《食神》，史提芬周（周星馳 飾演）叫唐牛（周星馳 飾演）表演即場拉屎一幕，網民直呼：「有畫面」。

谷德昭近年專注做主持。（Facebook@谷德昭）

《谷爆一周》早前邀電影《爸爸》主角劉青雲、谷祖琳上節目分享。（Facebook@谷德昭）

谷德昭係谷祖琳嘅阿叔。（Facebook@谷祖琳）

兩叔姪自細已經好感情。（Facebook@谷祖琳）

谷德昭全文如下：

今朝一大清早到屯門時代廣場開工，在屯門公路開始攪肚痛，忍到標汗。短訊問已在現場的工作人員廁所開咗未？答案係開咗。一落車立即根據工作人員指示標去G/F廁所，晴天霹靂，男廁原來未開。便便經已到門口，急急腳密密步四圍搵，上到三樓又未開，殘廁又唔開，開得個女廁，幾乎想衝入去，又唔夠勇氣。



接近爆煲邊緣，四圍問街坊廁所喺邊，一係頭擰擰，一係指樓下，一係指三樓，即係冇，心裡嘆一口氣，應該悲劇收場，要番出九龍換褲。就在此時身後傳來如神仙般的女聲：「係咪搵廁所？」轉身看見一對年青男女，「廁所喺三樓」，女孩指著上層，即係又係指未開嗰個，「未…未開…」我經已聲都震，「呢個商場咁早男廁未開」，男孩子說，「要上三樓兜個圈離開呢個商場先有」。



「吓？！」呢個「吓」字大概吓得很是急，年青男女互望一眼有默契地點一點頭，女孩子先離開，「我帶你」，男孩子說完便走，我以勉強頂得住的急密步貼住跟，上三樓兜了幾個轉，基本上我的很是急已像搭電梯仲有一層樓就到屋企般企圖衝門，「轉埋個彎就到」，男孩子指著前方，我完全來不及道謝便跑向目的地。終於在最後一秒趕得及在適當地方解脫，那剎那真的眼淚流…



謹此向今早主動施予幫助的年青男女致萬二分謝意，就差那幾秒，世界便不一樣。祝你倆好心有好報，一家安康，生活快樂。#屯門遇到神仙 #神奇俠侶 #屯門公路急起上嚟真係標汗 #很是急 #如果有人預早發短訊問廁所開咗未請認真地幫手check真啲 #成個商場一格男廁都冇開 #呢個世界真係有好人 #好彩呢個世界仲有好人



谷德昭喺商場搵唔到廁所，一度急到標汗。（Facebook@谷德昭）

網民真係睇文字都有畫面。（Facebook@谷德昭）

好大迴響。（Facebook@谷德昭）

好大迴響。（Facebook@谷德昭）

谷德昭帖文引起網民共鳴：「睇到我都肚痛！」，亦有不少網民讚谷德昭不愧為名導，大讚：「谷導果然係大編劇大導演💪淨係睇文字已經完全感受到主角嘅陣痛澎湃又急切又無助又幻得幻失最後得到解脫嘅喜悅🤣🤣🤣有哂畫面」、「睇到好似親歷其境咁，自已都急埋」、「係睇文字已經完全感受到主角嘅陣痛，澎湃又急切又無助又患得患失最後得到解脫嘅喜悅」、「谷導屎急都零舍唔同」、「文字有聲」。

驚險情節，令人回憶起經典電影《食神》。（影片截圖）

史提芬周（周星馳 飾演）叫唐牛（周星馳 飾演）表演即場拉屎一幕，網民直呼：「有畫面」。（影片截圖）

叫食神俾個機會。（影片截圖）

史提芬周叫唐牛表演即場拉屎。（影片截圖）

史提芬周叫唐牛表演即場拉屎。（影片截圖）

史提芬周叫唐牛表演即場拉屎。（影片截圖）

真係有畫面。（影片截圖）

谷德昭喺《少林足球》經期對白：「幻覺嚟啫，嚇我唔到！」（影片截圖）