王浩信奪「全球最佳電視劇男演員」　不忘感謝家人疑回應老婆

現年41歲的王浩信（Vincent）曾奪兩屆視帝，他在去年12月宣布離巢TVB後，積極北上發展，早前更正式簽約內地娛樂公司，宣布全面在內地發展。日前王浩信出席《第40屆全球電影和電視藝術華鼎獎》，並憑《黑色月光》奪得「全球最佳電視劇男演員」！王浩信上台發表得獎感言時，更公開感謝家人的支持！

王浩信（Vincent）離巢後積極北上發展。（IG@vincentwong07）

正式簽約內地娛樂公司。（微博@王浩信工作室）

《黑色月光》（IG@vincentwong07）

飾演成風。（IG@vincentwong07）

《黑色月光》（IG@vincentwong07）

飾演成風。（IG@vincentwong07）

西裝骨骨。（視覺中國）

西裝骨骨。（微博@王浩信工作室）

王浩信當日以一身白色西裝上陣，戴上黑色煲呔，型格十足！雖然已經貴為兩屆視帝，但今次憑《黑色月光》奪獎，王浩信都十分感觸，適逢明年是他入行第20年，所以他亦自言這個獎項對他來說也是一個里程碑，除了多謝監製鍾澍佳及一眾拍檔之外，王浩信亦不忘多謝家人：「能來到這個舞台，告訴了我，無論人生我們在任何一個階段，都是可以繼續去追求突破，追求成長，去找一個更新的在你的演員的路上。」

西裝骨骨。（微博@王浩信工作室）

西裝骨骨。（微博@王浩信工作室）

憑《黑色月光》奪得「全球最佳電視劇男演員」。（微博@王浩信工作室）

恭喜！（IG@vincentwong07）

獲得肯定。（IG@vincentwong07）

上台領獎。（IG@vincentwong07）

得獎感言。（影片截圖）

多謝家人。（影片截圖）

今年王浩信主力在內地發展，拍劇、綜藝、唱歌樣樣做，自然少了時間留在香港，而陳自瑤（Yoyo）曾在接受訪問時表示贊成王浩信簽約內地公司，但就提出要求：「希望佢有時間多啲返嚟陪個女。」不過上個月有報道指王浩信寧願看汪明荃演唱會，都不把時間留來陪女兒，對此，陳自瑤就罕見力撐王浩信，指老公有經常陪女兒，否認王浩信「唔黐家」的傳聞。雖然陳自瑤與王浩信近年屢傳婚變，夫妻關係備受關注，但今次王浩信獲獎都有特別多謝家人，看來亦是隔空多謝老婆照顧家庭，讓他可以專注在內地發展！

陳自瑤（Yoyo）曾在接受訪問時表示贊成王浩信簽約內地公司，但就提出要求：「希望佢有時間多啲返嚟陪個女。」（IG@chenchiyiu）

力撐王浩信。（IG@chenchiyiu）

最索人妻！（IG@chenchiyiu）