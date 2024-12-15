61歲「最帥唐僧」暴瘦健康惹關注　後腦疑紋人民幣符號真相神反轉

61歲的江華曾於亞視及無綫（TVB）穩佔一線小生位置，在TVB參演的首部劇集《西遊記》中飾演「唐僧」一角，更有「最帥唐僧」美名；之後更憑《九五至尊》的「李大蝦」一角奪萬千星輝頒獎典禮「我最喜愛角色獎」。近年江華看淡明利，將頭髮全部剃光，退出保險行業後主要負責做家務，由太太麥潔文開教唱歌班賺錢，年前拒演古天樂旗下天下一電影開拍的《尋秦記》電影版，偶爾才會登台唱歌。

江華與麥潔文育有一子一女。（微博圖片）

江華近年都戴頭巾。（小紅書圖片）

江華有「最帥唐僧」美名。（網上圖片）

日前江華和麥潔文夫妻檔在觀塘基督教家庭服務中心開了一場「耆樂無窮 2024演唱會」，有網民在小紅書分享完騷後在大堂等候偶像的片段，見戴住黑超的江華，穿上一件白色長袖樽領衫，雖然已加打底衫，但看上去很瘦、臉頰凹陷，惟精神不俗，依舊有「劉華」影子chok到爆。

夫妻檔一齊開騷。（小紅書截圖）

夫妻檔一齊開騷。（小紅書截圖）

61歲嘅江華依家真係好瘦，面都凹埋。（小紅書截圖）

收Fans禮物。（小紅書截圖）

粉絲們一見江華即一擁而上兼尖叫，聽見有人用國語說：「哥，華哥，呀！」江華好識做，帶頭跟粉絲手叠手一齊為健康打打氣：「祝身體健康，我們永遠平安！永遠都快樂！」他還提醒粉絲不要忘記大家相聚的時候，「開心開心！Yeah！」之後千叮萬囑大家回家要小心，又即將派心心及送飛吻，十分識做。之後粉絲再送江華夫婦上車，期間有粉絲表示感動到喊，亦有人讚：「長得那麼帥。」江華好奇問現場一位fans甚麼時候電頭髮，對方指「你剃了光頭，我就理短髮」，江華笑住一個華麗轉身後上車，在車內仍然好識冧粉絲，將手貼住車窗，跟粉絲隔住玻璃道別。

同fans手叠手一齊祝身體健康。（小紅書截圖）

派心心。（小紅書截圖）

送飛吻。（小紅書截圖）

真係好chok。（小紅書截圖）

江華同麥潔文離開時，好多fans大堂等候。（小紅書截圖）

江華後腦好似紋咗個人民幣符號。（小紅書截圖）

睇真啲似個「千」字，上面仲有一道疤痕。（小紅書截圖）

離開時揮手。（小紅書截圖）

離開時揮手。（小紅書截圖）

好多手呀！（小紅書截圖）

片段中，還見到江華頸後有一個文字，引來網民熱烈討論，留言：「看著疤痕」、「腦後的紋身很特別，人民幣標誌」，細心一看，其實是個「千」字，而且不是紋身，而是頭髮，看江華的小紅書亦會發現，他間中都會換「髮型」。不過，江華如此瘦弱，亦令網民擔心：「為甚麼瘦成這樣子？」、「是不是很重的病？很像」，有網民代否認：「他只是瘦，但是很康」、「他沒病」。

fans都心痛江華太瘦，叫佢養胖一些。（小紅書截圖）

有人擔心佢有病。（小紅書截圖）

後腦其實係頭髮，唔係紋身。（小紅書截圖）

曾被指係「掃地僧」，淡薄名利。（小紅書截圖）

江華經常被指同劉德華接樣。（網上圖片）

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