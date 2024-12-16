清明上河圖密碼劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《清明上河圖密碼》陸劇改編自冶文彪同名小説。有汪啓楠作為編劇，楊帆、熊琛為執導，由張頌文、白百何領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。該劇主演陣容十分強大，有憑借《狂飆》大受好評張頌文，拍擋《捉妖記》白百何出演久違的古裝劇，而且劇組還一比一還原了《清明上河圖》的場景，演員以及場景都非常吸睛！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

清明上河图密码官微@Weibo

《清明上河圖密碼》｜電視劇情大綱

在北宋時期的汴梁城中，趙不尤（張頌文 飾）、溫悅（白百何 飾）等性格截然不同的一家五口住在雀兒巷。趙不尤原本是大理寺最低級的貼書小吏，想過上平淡的生活，但他的妻子溫悅則一直希望能夠買地建一棟大房子，奈何老公只是最底層的員工，未來似乎出頭無望，這一家人雖然時常爭吵，卻其實樂也融融。

一次意外事件使這個家庭捲入了轟動一時的梅船大案。趙不尤表面上是一名貼書小吏，實際上卻是大理寺的神探，而他的家人也各展所長，共同追尋真相、共同成長。他們居然還能從《清明上河圖》中的馬匹、商販和轎子等細節中找到破案的線索，並在神秘的畫卷世界中面對各種意想不到的挑戰。每一件離奇事件都使人膽戰心驚，包括四大詭案：祥瑞浮屍案、帽妖吸魂案、墳場科考案和紅綢飛屍案。

隨著一樁樁案件的破獲，所有線索都指向了「江南大善人」。這一家人展開一邊破解案件、一邊解決家庭問題的奇妙旅程，各自成長。最後，他們共同努力揭露了惡人的虛偽與惡行，打破了市場壟斷和仕途不明的混亂局面，保護了小家的幸福的同時，也維護了東京城百姓的安寧，讓他們重新認識和接受彼此。

《清明上河圖密碼》播出時間｜最新追劇日曆

《清明上河圖密碼》電視劇一共有27集，由CCTV8、優酷播放，在2024年12月16日 10:30 首播。CCTV-8 首播1集，優酷、咪咕視頻會員首更3集。之後每日更新一集。

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《清明上河圖密碼》｜演員人物關係圖

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《清明上河圖密碼》｜演員

張頌文 飾 趙不尤

大理寺最低級的貼書小吏

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白百何 飾 溫悅

趙不尤妻子，表面賢妻良母，背後卻藏著大秘密，

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週一圍 飾 顧震

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侯岩松 飾 趙離