70歲金牌綠葉天台拍攝捱凍狂震　曾炒股欠債2百萬狂接騷勁捱得

現年70歲前無綫（TVB）藝人李國麟，一向是圈中金牌綠葉，拍過《天龍八部》、《男親女愛》等作品廣為人知。北上發展後，李國麟拍劇拍片直播乜都肯做，可是李國麟不時被指為吸流量太博，除了飲溫泉水外，早前拍片直接食「牛屎」火鍋，一邊食一邊嘔，仲要對住鏡頭大讚好味，令網民大感心痛，直嘆見老人家為賺錢尊嚴何價，心情難受。

李國麟食「牛屎」火鍋，北上搵食艱難。（小紅書）

李國麟知道鍋中物是甚麼，即時狂嘔。（小紅書）

李國麟飲溫泉水，被網民指博到盡。（小紅書）

近日天氣轉凍，內地天氣比香港再凍些少，李國麟北上拍攝竟要捱凍。李國麟在社交網分享短片，他發文稱：「經理人叫我換衣服等拍攝 一直等到現在還未開拍 天氣太冷把我氣得直跺腳」。

李國麟現身中國「VOGUE時尚之力盛會」。（小紅書）

但條街極冷清。（小紅書）

雖然自稱是「氣得跺腳」，但李國麟在片中瑟瑟發抖，攬住身體保暖，凍到臉容扭曲，而他身上只有一套西裝，連件厚少少的外套都沒有。有網民勸李國麟帶定件厚外套，又疑惑問道：「等戲的時候經紀人都不給拿個大衣披着嗎」。

李國麟曾接受專訪透露，女兒六個月大時買股票損手，擁有的物業變了銀主盤，更欠債二百多萬。為了還債，一家人搬到村屋，登台唱歌、做天水圍屋邨騷、兼做樓盤騷賺外快，相當捱得，用了三年多終還清債務。雖然未有能力再置業，但經濟穩定，家人生活舒適。

李國麟在天台拍攝。（小紅書）

李國麟在天台凍到騰騰震。（小紅書）

李國麟在天台凍到騰騰震。（小紅書）