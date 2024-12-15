洪永城聞黃翠如懷孕感開心　太太傳授湊仔經：最多唔收佢顧問費

洪永城為林夏薇的珠寶店開幕活動擔任司儀，他接受《香港01》訪問時，透露每位出席的嘉賓都會獲贈林夏薇送出的半卡鑽石。記者笑言幫手做司儀可能會獲贈「大粒啲」，洪永城說：「唔知呢，等陣睇睇會唔會大粒啲。」洪永城太太梁諾妍也說：「可能會多一粒呢。」

林迅景 攝

洪永城為林夏薇的珠寶店開幕活動擔任司儀，太太梁諾妍也有出席。（資料圖片）

洪永城也笑說：「佢一叫我，我就推晒4部電影，5部劇先嚟到。」梁諾妍也表示，在老公準備稿詞的時候，她已經睇中一些珠寶，洪永城也說：「你咁樣問，我都需要負少少責任㗎啦，係咪？」有沒有睇價錢？梁諾妍就表示沒有，但有記者就笑言「唔使錢」，洪永城笑說：「哦？原來今日係任攞活動？」梁諾妍補充說：「我諗住我提出要求，隔鵻籬嗰個就幫我埋單。」洪永城：「盡量控制喺5位數啦，6位數比較大負擔。」

林夏薇榮升老闆娘！（資料圖片）

談到黃翠如懷孕的消息，洪永城表示自己只比大家早一些得悉消息，也為他們感到開心。他更表示，蕭正楠可以隨時找他交流湊小朋友心得，說：「最多唔收佢顧問費，冇問題嘅。」梁諾妍：「我知道消息之後真係開心到喊！」洪永城：「佢都經歷咗唔少先可以有呢個小朋友，所以佢哋非常之開心，我哋作為朋友嘅，兄弟一定會全力支持佢所有嘢。」更表示蕭正楠可以向他請教照顧小朋友的技巧：「換片，餵奶手勢呢啲我會拍片畀佢睇。」開玩笑的說，蕭正楠可以去他家「實戰」一下。