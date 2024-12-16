中年好聲音3｜周國豐冇幫伍仲衡口向TVB求情：唔方便去干涉件事

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》昨日（15日）拍攝新一集內容，是自評審伍仲衡被飛出節目後再次拍攝，今次節目組找來陳奐仁及黃凱芹來做客席評判，但二人就未知會否成「長駐」評審。評審之一的周國豐接受《香港01》訪問時就表示節目會不停為大家帶來新鮮感：「正如阿媽之前佢見記者嘅時候講咗啦，個節目我哋經常會有啲新鮮感畀大家，咁評審呢我哋係其中嘅一個嘅部分啦，咁大家都會睇過呢個節目嘅話呢都會明白，評審我哋經常都會轉人，咁變咗我會視為一個正常嘅變化囉！」

周國豐接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

評審伍仲衡被飛出節目後再次拍攝，今次節目組找來陳奐仁及黃凱芹來做客席評判。(陳順禎 攝)

周國豐覺得伍仲衡不再做評審後，不能再「窒」他：「我淨係可以話冇得窒佢囉，不過要窒佢嘅話呢，基本上無論係幕前啦，幕後啦都可以窒佢嘅。」可見二人極友好，可以互相取笑而不生氣。

周國豐同伍仲衡關係友好，可以互相取笑而不生氣。(陳順禎 攝)

周國豐與伍仲衡一向都被指是節目中的「左右門神」，給分準則極嚴，他被問到現在少了一位「門神」，會否怕評分沒之前嚴謹，他則說不怕：「我又唔擔心嘅，今次就嗰兩位嘉賓評審啦，陳奐仁啦同埋黃凱芹啦，我相信佢哋兩個都係pro㗎喎，咁所以喺咁嘅情況之下呢，我覺得每一集唔同嘅評審出現喺個節目當中，跟住佢哋一個標準佢哋把尺都唔同嘅時候呢，我又唔擔心話會唔會好鬆啊，又或者同之前嗰個標準唔同。」

周國豐與伍仲衡一向都被指是節目中的「左右門神」。（IG：@kooloban）

周國豐被問到知否陳奐仁及黃凱芹是常駐評審時，他表示「真係不知」：「總之我就今日收到呢個製作組就係講，今集呢就會係Chris同埋陳奐仁囉。咁我哋頭先先喺度講話陳奐仁咁啱佢個名就換人囉，於是就換咗換咗佢出現喺個節目當中，我唔知佢係唔係常駐，真係唔知。」

周國豐被問到知否陳奐仁及黃凱芹是常駐評審時，他表示「真係不知」。(陳順禎 攝)

周國豐私下跟伍仲衡很「老友」，他被問到怎樣看此事時，他覺得整件事可以處理得好一點：「既然係一個決定嘅時候，即係佢哋做個決定啦，我又會尊重佢個決定嘅，咁我私底之下有同佢去溝通，有同佢聯繫。咁其實正如佢自己喺直播當中講啦，佢唔係好受影響嘅，佢亦都叫啲粉絲們就係繼續支持中年好聲音個節目啦，而佢就係本身喺音樂方面嗰個創作又好啊，又或者喺音樂方面去推廣，咁我作為朋友嘅話呢點都會支持嘅。」

周國豐私下跟伍仲衡很「老友」，他被問到怎樣看此事時，他覺得整件事可以處理得好一點。(陳順禎 攝)

周國豐認為今次伍仲衡是出事在「溝通」上：「我覺得始終係個溝通上面嘅問題，即係如果我覺得溝通得好啲嘅話，不過平時佢都係一個唔擅長溝通嘅人嚟㗎啦。咁所以發生咗呢件事，我只系覺得系如果溝通得好啲嘅話呢，就成個嗰個譬如成件事嗰個嘅結果，就會可以嚟得更加嘅好啲囉。」

周國豐認為今次伍仲衡是出事在「溝通」上。(陳順禎 攝)

周國豐被問伍仲衡離開後，節目會否少了歡樂，他繼續表示「唔驚」：「始終我哋啲評審，即係除咗我啊、阿媽啊，或者係Clayton之外，會有啲唔同嘅嘉賓評審出現，咁佢哋每個都有唔同嘅風格嘅。譬如今集啦，有否陳奐仁啦，佢除咗你一個好出色音樂人之外，佢都係可以幾搞笑。咁至於阿Chris，佢係我嘅廣播界嘅前輩添啦，佢係可以好搞笑，亦都可以好尖酸刻薄，亦都可以詞鋒好鋭利㗎。所以呢一方面，我又真系唔擔心嗰個節目嘅效果，或者成個出嚟嘅氣氛係點樣，我相信會有幾大新鮮感。」

周國豐被問伍仲衡離開後，節目會否少了歡樂，他繼續表示「唔驚」。(陳順禎 攝)

周國豐更透露伍仲衡「唔係好受影響」：「佢唔係好受影響，其實佢都好忙，咁至於我同佢都有一個網上嘅節目，咁我哋下星期五呢，就會有最新嘅一集㗎啦。咁嗰一集，如無意外就應該訪問我哋好想訪問嘅一個人，亦都係我哋兒時嘅偶像，就係黃日華先生同埋Mimi羅敏莊。咁所以我嘅觀察，我唔覺得佢有啲乜嘢，好大心情嘅低落，或者好受影響。」

周國豐更透露伍仲衡「唔係好受影響」。(陳順禎 攝)

至於伍仲衡被炒，作為好友的周國豐被問有否「幫口」向TVB求情，他表示：「因為始終我哋都係旁觀者，又或者我哋都係局外人，當中嗰啲仔細嘅情況係點，其實我都唔知嘅。頭先我提及過啦，溝通方面做得好啲嘅話，咁其實出嚟嗰個嘅事件嘅效果會好好多囉。咁所以既然我唔係咁清晰，成件事嘅來龍去脈，又或者我又唔係好想去八當中究竟個仔細嘅內容，或者情節係點，咁冇喎咁咪，既然佢哋雙方面都已經係處理緊，咁我作為一個旁觀者，或者外人嘅話，亦都唔方便去干涉件事囉。」