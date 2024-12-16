29歲港姐冠軍爆兩隻愛犬慘遭毒死　崩潰怒斥：對人類失去信任！

29歲港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）近年不時被指備受公司冷待，但是她仍然積極發展社交網增值自己。可是今年似乎是多事之秋，謝嘉怡6月透露堂兄Andrew Tham於英國發生交通意外離世。臨近聖誕，謝嘉怡今日（16日）再悲痛發文指兩隻愛犬遭落毒致死，直指對人類失去信任！

謝嘉怡兩隻愛犬被毒死。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡在文中稱，昨日帶三隻愛犬到大埔林村鄉的社山村散步，她嘗試走新路，怎料有些令人嘔心、恐怖及不可原諒的人（some very disgusting, horrible and unforgivable person）在路上放置藏有毒藥的雞肉及肉腸，狗仔食後倒下抽搐，一隻愛犬未抵獸醫處時已離世，另一隻緊隨其後逝去。

謝嘉怡心情悲痛。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡大受打擊，感到不解及崩潰（utterly confused and destroyed），怒斥落毒的人奪去了兩隻無辜狗仔的生命，更直言一度對人類失去信任（ I lost my faith In humanity）。幸有沿途路人幫忙、的士司機免費義載、及盡力搶救的獸醫及護士，謝嘉怡坦言世界上仍有好人存在。謝嘉怡稱肉塊由盤子裝載，落毒為精心策畫（this was very well planned out），今發文是為了幫愛犬討回公道。謝嘉怡貼出愛犬生前照片，不少網民留言為謝嘉怡打氣。

謝嘉怡貼出愛犬照片。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡貼出愛犬照片。（IG@lisamarie_tse）

怒斥有心人士刻意毒死狗。（IG@lisamarie_tse）

怒斥有心人士刻意毒死狗。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡心情悲痛發文。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡心情悲痛發文。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡分享愛犬照片。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡分享愛犬照片。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡分享愛犬照片。（IG@lisamarie_tse）

可憐！（IG@lisamarie_tse）

可憐！（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡的狗仔。（IG@lisamarie_tse）