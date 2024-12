29歲港姐冠軍爆兩隻愛犬慘遭毒死　崩潰怒斥：對人類失去信任！

29歲港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)近年不時被指備受公司冷待,但是她仍然積極發展社交網增值自己。可是今年似乎是多事之秋,謝嘉怡6月透露堂兄Andrew Tham於英國發生交通意外離世。臨近聖誕,謝嘉怡今日(16日)再悲痛發文指兩隻愛犬遭落毒致死,直指對人類失去信任!

謝嘉怡兩隻愛犬被毒死。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡在文中稱,昨日帶三隻愛犬到大埔林村鄉的社山村散步,她嘗試走新路,怎料有些令人嘔心、恐怖及不可原諒的人(some very disgusting, horrible and unforgivable person)在路上放置藏有毒藥的雞肉及肉腸,狗仔食後倒下抽搐,一隻愛犬未抵獸醫處時已離世,另一隻緊隨其後逝去。

謝嘉怡心情悲痛。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡大受打擊,感到不解及崩潰(utterly confused and destroyed),怒斥落毒的人奪去了兩隻無辜狗仔的生命,更直言一度對人類失去信任( I lost my faith In humanity)。幸有沿途路人幫忙、的士司機免費義載、及盡力搶救的獸醫及護士,謝嘉怡坦言世界上仍有好人存在。謝嘉怡稱肉塊由盤子裝載,落毒為精心策畫(this was very well planned out),今發文是為了幫愛犬討回公道。謝嘉怡貼出愛犬生前照片,不少網民留言為謝嘉怡打氣。

謝嘉怡貼出愛犬照片。(IG@lisamarie_tse)

怒斥有心人士刻意毒死狗。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡心情悲痛發文。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡分享愛犬照片。(IG@lisamarie_tse)

可憐!(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡的狗仔。(IG@lisamarie_tse)