中年好聲音3｜黃博直接晉級　海豚式飆高音：必然係今屆嘅大魔頭

《中年好聲音3》昨晚（15日）播出香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到第三回，本集有15位選手登場，6位選手成功晉級，分別是阮慧珊、陸東成、黃博、梁春茹、任永健和郭偉倫。當中被周國豐封為「女大魔王」的5燈唱將黃博，錄影當日雖然抱病在身，但依然狀態大勇，奪得5燈超亮麗成績，直接晉級！



黃博本回獻唱《我歌故我在》再次勇奪5燈，直接晉級。

黃博本回獻唱《我歌故我在》再次勇奪5燈，直接晉級。

黃博選歌《我歌故我在》作賽，無論是海豚式飆高音唱功、真假音及高低音的切換均遊刃有餘，唱出驚人新高度！不但吸引五位評審極速撳燈，還吸引全場掌聲及歡呼聲，評審張佳添投入大叫：「Bravo！未聽過人翻唱呢首歌係成功，亦未見過人夠膽攞呢首歌嚟參加比賽，仲唱得好好聽。」周國豐則直言：「黃博必然係今屆嘅大魔頭，好恐怖呀！」續指黃博將這首難度極高的歌曲唱得完美無瑕。網民對於黃博的唱功同樣有讚無彈，大讚她「天籟之音」，留言：「呢個唔攞冠軍真係無天理」，有網民更指黃博的聲音猶如「絲絨的幼滑」，截至今早10點45分發稿前，半日左右單在TVB綜藝FB，已吸獲逾4,800 Likes、逾30萬點擊次數及300多個留言。

一眾評審聽出耳油，周國豐形容黃博呢個「女大魔王」好恐怖！

一眾評審聽出耳油，周國豐形容黃博呢個「女大魔王」好恐怖！

揚溢重新演繹搖滾版《小心女人》，可惜以3燈成績落敗給郭偉倫。

揚溢重新演繹搖滾版《小心女人》，可惜以3燈成績落敗給郭偉倫。

而4燈唱將郭偉倫以《還是你懂得愛我》作賽，表現亮眼，再次獲得4燈好成績，張佳添點評時指郭偉倫選歌策略正確，正正呈現出「十蚊找一蚊」的添Sir理論：「揀咗首唔係好難唱嘅歌，但又有少少難度，剛剛駕馭到，找番一蚊畀我。」周國豐則讚他聰明，懂得唱出自己的版本：「揀呢首歌幾聰明，用咗比較自己方式去演繹首歌，唔睇資料唔覺係譚校長歌曲，不過略嫌覺得哭腔比較多。」郭偉倫評價甚高，無一位選手夠膽向他挑戰，最終郭偉論揀選3燈揚溢PK。本身是結他老師的揚溢，以搖滾方式重新演繹《小心女人》奪得3燈，雖然因唱歌未如理想被淘汰，但獲樂隊Mr.出身的Alan大讚結他功：「好Buy揚溢嘅創意，結他方面畀好高分。」肥媽雖然沒有撳燈，但仍對楊溢的結他演出予以肯定：「我會搵我孫跟你學結他！」

布志綸同肥媽對揚溢嘅結他演出大力讚賞，肥媽仲話會叫個孫跟佢學結他！

布志綸同肥媽對揚溢嘅結他演出大力讚賞，肥媽仲話會叫個孫跟佢學結他！

布志綸同肥媽對揚溢嘅結他演出大力讚賞，肥媽仲話會叫個孫跟佢學結他！