鍾欣潼傳曾跟「大陸版陳冠希」相戀　絕密視頻流出疑似阿嬌在場

43歲的鍾欣潼，在2020年跟賴弘國離婚後，感情生活一直成謎。曾一度傳出她戀上「大陸版陳冠希」的直播主余衍隆，一晚打賞9萬元禮物，更為他穿針引線加入英皇成為同門師弟。隨著余衍隆因詐騙被捕，他聲稱跟阿嬌的戀人關係證據一一曝光，除了女追男的過程外，更有聽到疑似阿嬌聲音的視頻流出，震驚娛樂圈。

24歲的余衍隆，被封「大陸版陳冠希」。（IG圖片）

內地狗仔爆料，指阿嬌曾跟同門師弟余衍隆相戀。（微博圖片）

近日內地狗仔「超能攝影陽陽」爆料，Po出了余衍隆跟Q女士的聊天紀錄，當中多次提到阿嬌主動追求他，其後跟阿嬌交往，而阿嬌早知余衍隆有著正印女友，變相阿嬌成為了小三，最令人髮指是正印女友在為余衍隆墮胎，但余衍隆卻正在跟阿嬌約會。阿嬌不止一晚打賞9萬元禮物，更為男友鋪橋搭路，其後加入英皇成為同門師弟，余衍隆更聲稱帶過阿嬌回珠海見父母，甚至阿嬌提出想跟她結婚。除了雙方的聊天紀錄，還有一段余衍隆寓所的視頻，其中聽到一把疑似阿嬌的聲音，二人曾經拍拖的傳聞，不逕而走。

余衍隆相當大隻，而且勝在後生，精力充沛。（IG圖片）

視頻中疑似有阿嬌的聲音。（微博圖片）

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余衍隆跟Q女士談及阿嬌的聊天紀錄，無非是知悉Q女士喜歡Twins，投其所好，強調自己跟阿嬌的戀人關係，再詐騙Q女士投資他的直播間，涉資550萬元人民幣，加上另外兩位受害女性，共詐騙800萬元人民幣。當Q女士不再付款後，余衍隆即將受害人拉黑，不再聯絡。最終Q女士感到受騙而報警，而余衍隆在今年初被捕。余衍隆成為詐騙疑犯，他跟Q女士談及阿嬌的聊天紀錄，亦甚為可疑，不能盡信。

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