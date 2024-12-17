「神台級男神」寒冬獲接放工極親民謙虛　賣豪宅勁賺4球孭帆布袋

現年64歲的黃子華有「子華神」之稱，主演多部電影均叫好又叫座，由《飯戲攻心》、《毒舌大狀》，到今年已登上香港華語片史上票房冠軍的《破‧地獄》，新戲熾熱的討論度更成為現象級電影，黃子華由「票房毒藥」華麗轉身變為「票房靈藥」，若缺少堅持及努力，絕對不可能做到。黃子華今年再與劉嘉玲重演經典舞台劇《香港式離婚The Truth About Lying》，一票難求。中港兩地人氣爆登的黃子華，最近獲大批粉絲「接放工」！

黃子華主演的《破‧地獄》大獲成功。（《破‧地獄》劇照）

黃子華演技感動人心。（《破‧地獄》劇照）

近日有網民分享接黃子華放工片段，黃子華未出現已有大批粉絲在外守候。雖然天氣凍，開完工又攰，黃子華沒有趕回家休息，反而大大方方、笑容滿面迎向粉絲，更收取粉絲心意。黃子華不斷合十鞠躬，感謝大家寒冬下等候，就算有女粉絲衝前影相，黃子華亦願意配合，並企定定滿足所有人的拍照願望。他貼心指示在場想影相的粉絲：「我由呢邊掃過去。」黃子華又與粉絲寒暄：「大家都係今晚睇㗎嘛？」聽到有人話仲會睇多一場，黃子華笑說：「我仲有50場！」盡顯子華神幽默親民一面！

黃子華曾接受Do姐訪問談往事。（視頻截圖）

黃子華近年在電影界大獲成功，再度大紅大紫。（葉志明 攝）

又有人留意到黃子華孭的是低調帆布袋，沒有因大紅大紫而炫富，認真抵讚！實際上黃子華除了這兩年拍戲票房連下幾城外，投資亦有一套。雖然近年不少人認為經濟轉差，睇淡樓市，但黃子華愈賺愈多。據報道指，黃子華2022年10月以1150萬元沽出何文田老牌豪宅恆信園，逆市賣樓亦未見蝕讓，持貨13年帳面賺逾500萬；近期黃子華再成功賣樓，以2880萬元賣出北角半山豪宅雲峰大廈的低層單位，持貨11年帳面勁賺逾四球，相當犀利。

黃子華獲大批粉絲接收工！（小紅書）

女粉絲衝前影相依然笑容滿面。（小紅書）

收下粉絲心意。（小紅書）

合十感謝。（小紅書）

好謙虛！（小紅書）

笑容好好。（小紅書）