娛圈隱世樓王爆買樓投資慘變負資產　在家地位低笑老婆游手好閒

由譚玉瑛主、何基佑及麥皓兒主持的新城電台節目《QK玉瑛室》，日前請來了她的老友鄭伊健擔任嘉賓接受錄音訪問。鄭伊健和譚玉瑛因合作兒童節目《430穿梭機》而成為好友，兩人久別重逢不但沒有芥蒂，反而互窒兼互相爆料，為直播室帶來不少歡笑聲。鄭伊健近日忙於為電影《久別重逢》宣傳，提到戲中飾演「少年鄭伊健」的陳卓賢（Ian），他笑指Ian極像初出道的他：「答問題都係答一兩句，不過，我依家已經講多咗嘢。」

(左起) 何基佑、譚玉瑛、鄭伊健、麥皓兒。

許恩怡與Ian陳卓賢於《久別重逢》劇照中，均展現甜美及青春活潑的面貌。（《久別重逢》電影劇照）

《久別重逢》講述一位中年音樂人面對創作樽頸時，重拾初心的旅程。（《久別重逢》電影劇照）

鄭伊健近年閒時與太太蒙嘉慧（Yoyo）旅居日本，生活優哉游哉。早年鄭伊健打本給蒙嘉慧在日本開設房地產公司，事隔數年，蒙嘉慧近日決定「回流」返港，鄭伊健稱：「嗰邊學習完就算，依家游手好閒。（陪你打機？）睇吓咩機啦，佢有少少沉迷，我係試玩，但佢一定要打爆機，鍾意玩就會係咁玩，直至有一日唔想玩。（你影響太太？）唔關事，佢本身性格好男仔頭。」

(左起) 何基佑、譚玉瑛、鄭伊健、麥皓兒。

何基佑形容鄭伊健有太太陪打機，又可以做自己喜歡的事，絕對是人生勝利組，甚至死而無撼，伊健聞言搞笑謂：「你返屋企會唔會有事？」及後，譚玉瑛對住伊健表示：「你唔好睇小我，我一次機都未打過。」伊健笑指：「但你係飲紅酒師祖級人馬。」隨即表示要爆譚玉瑛料：「佢做緊兒童節目時已經飲紅酒，但嗰時社會好封建，話飲紅酒就唔可以做兒動節目，所以我保守個秘密直至依家先講。」譚玉瑛就大爆鄭伊健拍兒童節目時記稿最差，但伊健給他的感覺十分乖巧。

鄭伊健。