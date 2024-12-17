民選視后低調遊越南難掩星味引路人圍觀　網民激讚有賢妻良母feel

現年40歲的鍾嘉欣與脊醫Jeremy Leung結婚9年，育有兩女一子，婚後減產並移居加拿大相夫教子。近日鍾嘉欣在佛山完成了三場演唱會，日前有網民在越南河內火車街巧遇鍾嘉欣，並將照片分享到小紅書，而鍾嘉欣就因一個舉動獲網民大讚賢妻良母。

近日鍾嘉欣在佛山完成了三場演唱會。（IG圖片）

身材仍然Fit爆！（IG圖片）

鍾嘉欣在演唱會勁歌熱舞。（IG圖片）

日前有網民在小紅書上分享了兩張在越南河內火車街巧遇鍾嘉欣的照片，並留言寫道：「重生之我在越南開奶茶店偶遇大明星鍾嘉欣！正在搖奶茶，突然一個氣質與眾不同的大美女從眼前走過去，跟上去一看是鍾嘉欣！真人真的太太漂亮了！在我們店，不僅能喝到好喝的奶茶，還能偶遇明星」。

日前有網民在小紅書上分享了兩張在越南河內火車街巧遇鍾嘉欣的照片。（小紅書）

相中可見，紮起馬尾的鍾嘉欣素顏上陣，穿上燕麥色羽絨及淺灰色運動褲，背著背囊，即使打扮得相當低調樸素，仍難掩星味，吸引不少路人圍觀。鍾嘉欣低頭露出甜美笑容，推著BB車前行，而她的父母則在一旁協助，未有見到老公陪同。

大批網民讚鍾嘉欣凍齡有術兼有賢妻良母的感覺。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都紛紛留言大讚鍾嘉欣凍齡有術兼有賢妻良母的感覺：「都生了幾個，狀態點解可以咁好？」、「怎麽和以前長一樣啊」、「都沒有老過」、「賢妻良母的感覺」。另外，有網民更指未見過有人著羽絨著得靚，只有鍾嘉欣做得到。