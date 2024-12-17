吳彥祖罕曬一家三口合照女兒再成焦點　曾不慎自爆與老婆缺性生活

男神吳彥祖（Daniel）與混血名模Lisa S.結婚多年依然十分恩愛，兩人婚後育有一女吳斐然 （Raven），一家三口生活幸福。不過為了保護女兒，作為父母的他們以往絕少讓女兒的樣子曝光，只曾在女兒很小時候公開過她的樣子。至近年Raven逐漸長大，吳彥祖才間中讓女兒曝光。前年吳彥祖一家三口於紐約出席《西部世界》首映禮，他女兒Raven當時就成為眾人焦點。

近年吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）一起出席首影禮。（視覺中國）

Raven細個好得意。(ig圖片)

早前吳彥祖一家三口到了冰島旅行，在當地欣賞大自然的美麗景象，他還於社交網分享了此行的美照，並以英文留言寫道：「冰島是火與冰之地。這片土地上到處都是冰川下流淌的巖漿，創造了美麗而獨特的景觀。冰島的冬天非常寒冷，到處都是令人驚嘆的冬季景觀。在這次旅行之前我還沒有真正見過冰凍的瀑布。現在我已經看到很多了。」而他們還看了北極光，吳彥祖表示：「當我在加拿大拍攝《Love Hurts》時，我確實瞥見了一眼，但我用肉眼是看不到的，只能在照片中看到它們。這一次，北極光明亮而神奇，在天空中不斷移脈動。」他又貼出一家三口的溫馨合照，相中可見現年12歲的Raven長大了不少。

吳彥祖的女兒長大了不少。(ig圖片)

吳彥祖去了冰島旅遊。(ig圖片)

吳彥祖罕曬一家三口合照。(ig圖片)

吳彥祖曾在IG post了一張殺菌消毒搓手液的照片，不慎透露了自己和太太很少有性生活。他當時寫道：「老實講自己結婚十年，我敢講我的生殖器是我全身最乾淨的地方，為何摸完之後要消毒？」有網民即對他此番說話充滿疑問，問他為什麼，他就回應對方表示：「Lack of use（缺乏使用）」，令人懷疑他不慎大爆了自己和老婆性生活失調。