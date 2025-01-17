周杰倫演唱會2025香港｜門票Cityline公開發售攻略｜連結+座位表

周杰倫演唱會2025｜將於2025年6月27至29日在啟德體育園主場館連開三場《嘉年華世界巡迴演唱會》，請看周杰倫演唱會2025香港站門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。早前就周杰倫演唱會公開發售事情，官方平台寶輝娛樂在facebook 有最新資料。

周杰倫演唱會2025香港｜公開售票最新資料

1月17日周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》有最新公開發售資料:

1.公開售票：2025年1月24日 下午3點

2.演唱會票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680

3.門票發售平台:Cityline.com

周杰倫演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：2025年6月27、28、29日（晚上7時）

演唱會地點：啟德體育園主場館

演唱會票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680

立即購票

周杰倫演唱會2025香港｜優先訂票攻略

1.優先訂票基本資料

1.信用卡：滙豐信用卡

2.優先期：2024年12月18日早上10時 - 12月20日晚上11:59

3.優先訂票場次:2025年6月27日及28日（晚上7時）

4.訂票方法：priority.cityline.com 或 Cityline 應用程式 或 致電 3761 6515

*2025年6月29日場次不設優先訂票

2.優先訂票相關費用/流程

1.演唱會票價：HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680

2.可購買數量：每張合資格信用卡最多可購買4張門票

3.手續費：每張門票平台會收取$100手續費

4.通知：成功購票後會收到確認電郵

5.取票方式：只設「香港專遞服務」，每次服務費$50

3.優先訂票座位

1.不可以自行選擇座位

2.座位由平台按先後次序分配

3.如購買2張或以上，有機會被安排分隔座位

HSBC@facebook

周杰倫演唱會2025香港｜座位表

周杰倫演唱會2025香港站，暫時未有座位表，不過都可以先參考早前的COLDPLAY演唱會的座位表。

周杰倫繼成為首位於大巨蛋開騷的歌手後將再刷新紀錄，成為第一位於啟德體育園開騷的男歌手！其實日前他完成台灣站後，已在社交平台表示： 「這個尾場後勁很強，現在有點演唱會症後群了！我沒去慶功，洗完澡準備睡覺，身體已放鬆，但內心還在嗨，做夢會不會還在點歌？」明顯意猶未盡，今日終於公布香港站演唱會消息。主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次於啟德啟德體育園舉行，舞台規格上已經與之前中環海濱不同，目前團隊正緊密進行籌備工作中，跟各部門配合設定舞台台圖，但可以肯定這麼大的室內場地，必定能讓大家於視聽上會有更新的震撼，而周董笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣的會變顏色的瑩光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。至於點歌環環節，今次周董會不會在香港頭台灣紀錄，超過15首，就要看香港歌迷到時的表現了。

買不到票的台灣網民，常常開玩笑表示要去下水道「聽」周杰倫演唱會，而香港歌迷得悉周杰倫開騷消息後，也立即說要去啟德明渠霸定位。