周潤發自爆做美容驚有雀斑　被問拍新戲：呢啲年紀少搵角色俾我做

周潤發（發哥）今日（18日）出席「香港‧晨」慈善攝影展，作品部份收益會作慈善用途，而最貴的一張作品叫價二萬八千元，而活動現場粉絲迫爆兩層商場樓層，吸引過百人圍觀！發哥接受訪問表示：「展覽有30張作品左右。」被問到最難拍攝的一幅作品，他說：「冇難度，喺度等睇吓有冇獵物經過啱喺度影，最考耐性係影倒影，影返我自己，我要周圍嘅人喺我側邊過我先會撳掣，好多張先揀到一張，擺位唔一樣我冇叫佢哋（路人）行，好隨心！」他繼續指過往用菲林相機攝影非常辛苦，並表示：「要試好多次，沖洗咗唔得，又要再影過。」他透露以上所展出的作品經由專業人士挑選。

發哥今日（18日）中午出席「香港‧晨」慈善攝影展。（葉志明攝）

發哥慈善攝影展最貴的一張作品是二萬八千元。（葉志明攝）

被問到是否刻意在作品當中入鏡，他說：「有一批相我係入鏡，我特登咁樣影，將自己融合喺社會，融入咗喺個環境度。」講到會否為發嫂影相留念，他笑言：「如果影得唔好佢會鬧。」提到發哥透露有做美容保養，他表示：「有雀斑啊！要走去清一啲，如果唔係點keep得耐，嚟緊（就嚟70歲）所以要keep住保護吓啲皮膚。」講到對於攝影沉迷會否試過「天黑都唔記得返屋企」，他直言：「我係朝頭早去影個晨曦，五點幾就攞晒啲儀器喺度等，之後就攞返去沖菲林，食完晏晝飯之後就瞓一陣，下午五點幾就出去影黃昏，影完返去跟住又沖，我喺間房可以去到兩三點，咁就一日，其實比拍戲更加辛苦，即係（拍兩組戲），但係冇人工自己鍾意。」至於聖誕節將近，會否考慮去影燈飾，他說：「我出去俾人見到就死得，返唔到屋企，聖誕佳節啊！」

發哥笑言影相比起拍戲更辛苦。（葉志明攝）

被問到最近有否收到新劇本，他表示：「最近我就拍咗《唐探1900》，上一套作品就係《別叫我賭神》，我哋呢啲年紀少搵角色俾我做。」他透露新作品即將在內地上映，估計是在年初一賀歲當期播出。

發哥唔敢聖誕節出街影聖誕燈飾。（葉志明攝）