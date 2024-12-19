TVB女星曾傳婚變再和好　自拍肚凸凸疑有孕：收到200幾個祝福

《開心無敵獎門人》「獎老」之一吳嘉儀（阿七），自2015年加入無綫後工作不斷，去年8月與圈外男友「豬仔」拉埋天窗，但新婚不久即傳出婚變更哭訴被老公趕出家門，經努力後和好感情更勝從前。近日阿七上載自拍大肚照疑宣布喜訊。



阿七去年8月阿七與男友「豬仔」Leo拉埋天窗。（IG圖片）

阿七婚後不久在社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差。（IG@ah7ng）

阿七受訪時一度喊喊，認與老公有爭執，但自己不希望變成「離婚KOL」。（資料圖片/葉志明攝）

12月16日阿七在IG分享短片，身穿白色闊身裙疑在家中自拍，對鏡頭幸福甜笑，再低抄見到圓圓肚皮目測懷孕近5, 6個月，留言：「Hello BB 👶🏻🩷#冇見一排個肚大咗 😊」網民紛紛留言恭賀。但原來一切是天大誤會，及後阿七澄清：「劇造型making of嚟，頭先連隨下個post出返d BB拍攝花絮宣傳吓套劇咋，點知IG hang機....」

阿七吳嘉儀上載大批老公操刀拍攝的泳照。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀上載大批老公操刀拍攝的泳照。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀自拍曬孕肚。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀自拍曬孕肚。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀自拍曬孕肚。（IG@ah7ng）

阿七再上載多張照片公開假孕肚：「關於BB嘅嘢 🤔我近排社交網絡上比較低調，因為需要時間調整自己，新身份和崗位，安頓好後好快再通知大家 🙇🏻‍♀️至於我係曾經大肚，仲生咗個好得意嘅BB女👶🏻🩷因為我見到有fans cap圖話我已經出場了，所以post吓當時拍攝花絮宣傳吓，經手人係導演漢城和阿公，多謝您哋嘅信任，對手阿堅、lucas和BB都超好，仲有路過嘅康哥哥 🤣💗頭先排咗IG時間制發完片就連埋相，點知做咗陣家務見到電話收到200幾個祝福，原來哩d相上載唔到住要再po過🤣🤣🤣🎉多謝大家嘅預早祝福，我收到哂喇🙏🏻如果嚟緊成功咗，會立即立即通知大家！」

阿七吳嘉儀笑指手滑引致天大誤會。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀笑指手滑引致天大誤會。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀曬假孕肚。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀曬假孕肚。（IG@ah7ng）