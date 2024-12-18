炎明熹傳因續約問題被雪多時　TVB終罕為小天后發相宣傳

由林肯監製的炎明熹音樂特輯《戀上西沙》，將於本周六播映，因續約問題傳被雪多時的炎明熹，日前出席活動時亦不獲安排接受訪問，但隨著節目播出，TVB亦罕為她發多張劇照宣傳。



炎明熹日前獲「解凍」，相隔多月再出席TVB宣傳活動，但就被禁受訪。（葉志明攝）

《戀上西沙》是炎明熹入雪櫃前的項目，於今年1月拍攝，當時亦曾安排傳媒探班。（資料圖片）

Gigi炎明熹拍攝音樂特輯。

Gigi炎明熹拍攝音樂特輯。

Gigi炎明熹拍攝音樂特輯。

為了將最唯美的畫面及最動聽的歌曲呈現給觀眾，Gigi、李爾晨及林子超等一眾演員，走遍香港美景進行拍攝，拍攝地點包括西沙、西貢、馬鞍山及有香港「天空之鏡」之稱的泥涌石灘等；為了拍得最佳最靚角度，Gigi不惜攀山又涉水，除了會站立山頂、於環山包圍的美景下自彈自唱，還會坐「艇仔」遊覽香港。Gigi在特輯中將自彈自唱《戀上西沙》主題曲《最動人一次》，還會分別清唱數句《有了你》，及獻唱《複雜》、《Only for me》、《Little Magic》、《透光者》及與海俊傑合唱《今生今世》，視覺聽覺享受兼備，而在最後的一小段， Gigi和劇組還精心設計了一個小彩蛋送給「Gi炎粉」。

Gigi炎明熹與李爾晨有唔少對手戲，更有拖手仔戲份。

Gigi炎明熹與李爾晨有唔少對手戲，更有拖手仔戲份。

Gigi炎明熹與李爾晨有唔少對手戲，更有拖手仔戲份。

Gigi炎明熹與李爾晨有唔少對手戲，更有拖手仔戲份。

為配合宣傳，劇組今日發布靚人靚景劇照，並陸續在官方頻道推出特輯製作花絮。在已推出的頭兩段花絮片中，台前幕後為了拍攝行山鏡頭相當認真，Gigi、李爾晨及林子超全線Full gear上陣；向來搞笑的Gigi，拍攝期間不但餓到肚仔打鼓引發笑料，還因好奇地企圖品嚐道具「牛屎」引發騷動。

Gigi炎明熹將自彈自唱獻sing。

Gigi炎明熹將自彈自唱獻sing。

Gigi炎明熹將自彈自唱獻sing。

炎明熹上山又下海！

炎明熹上山又下海！

上山又下海！