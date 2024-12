吳千語飛法國慶祝結婚一周年　與老公甜蜜咀嘴一舉動惹懷孕揣測

31歲的吳千語日前在北京出席品牌晚宴時,被指肚凸凸疑有喜,「百億富三代」老公施伯雄(Brian)隨後在社交平台發文表示:「謝謝大家的祝福 👶」但否認有喜。12月16日是二人結婚1周年紀念日,施伯雄在社交平台分享二人歐遊的相片,還甜蜜咀嘴,見千語刻意用手遮住個肚,再度引起懷孕揣測。

吳千語去年12月成為「百億富三代」施伯雄太太。(小紅書)

吳千語去年12月與「百億富三代」施伯雄結婚。(小紅書)

今年8月在意大利補辦盛大的浪漫婚禮。(小紅書)

吳千語疑似大肚?(小紅書)

吳千語孕味濃!(小紅書)

吳千語和施伯雄婚後經常周遊列國,結婚周年就選了浪漫花都法國,二人在一間情調超浪漫的餐廳吃飯,見到有黑松露pizza、長形的拿破崙蛋糕上面插了兩支煙花蠟燭,並寫有「Happy Anniversary」,二人情深一吻,超浪漫,而千語的左手就剛好遮住肚皮做出V字手勢;一向好動的她亦未見跟老公一齊穿滑雪裝滑雪。

去法國慶祝結婚一周年,甜蜜咀嘴,見千語刻意用手遮肚。(IG@brian_sph)

隻杯咁啱遮住咗個肚。(IG@brian_sph)

老公準備滑雪。(IG@brian_sph)

千語戶外享受陽光。(IG@brian_sph)

勁冧。(IG@brian_sph)

吳千語在IG簡單寫道:「One year」,又在小紅書以英文留言表示:「Happy 1st anniversary ma love.So grateful for the little things you do that makes me smile bro @施伯熊 Brian(一周年快樂嘛 love!非常感謝你為我所做的小事讓我微笑,兄弟@施伯熊 Brian)」,還分享了多張結婚靚相。至於施伯雄亦有在IG留言:「#1216」,不過向來是橿題黨的他,忽然變正網民反而不習慣,指「冇小紅書的標題好唔習慣」、「太正經了」。

二人結婚一周年。(小紅書)

係夫妻亦是兄弟。(小紅書)

吳千語嫁入豪門。(小紅書)

好登對。(小紅書)

結婚一周年。(小紅書)

經常周遊列國。(小紅書)

經常周遊列國。(小紅書)

千語亦係模特兒。(IG@karena_ngs)