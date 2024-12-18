吳千語飛法國慶祝結婚一周年　與老公甜蜜咀嘴一舉動惹懷孕揣測

31歲的吳千語日前在北京出席品牌晚宴時，被指肚凸凸疑有喜，「百億富三代」老公施伯雄（Brian）隨後在社交平台發文表示：「謝謝大家的祝福 👶」但否認有喜。12月16日是二人結婚1周年紀念日，施伯雄在社交平台分享二人歐遊的相片，還甜蜜咀嘴，見千語刻意用手遮住個肚，再度引起懷孕揣測。

吳千語去年12月成為「百億富三代」施伯雄太太。（小紅書）

吳千語去年12月與「百億富三代」施伯雄結婚。（小紅書）

今年8月在意大利補辦盛大的浪漫婚禮。（小紅書）

吳千語疑似大肚？（小紅書）

吳千語孕味濃！（小紅書）

吳千語和施伯雄婚後經常周遊列國，結婚周年就選了浪漫花都法國，二人在一間情調超浪漫的餐廳吃飯，見到有黑松露pizza、長形的拿破崙蛋糕上面插了兩支煙花蠟燭，並寫有「Happy Anniversary」，二人情深一吻，超浪漫，而千語的左手就剛好遮住肚皮做出V字手勢；一向好動的她亦未見跟老公一齊穿滑雪裝滑雪。

去法國慶祝結婚一周年，甜蜜咀嘴，見千語刻意用手遮肚。（IG@brian_sph）

隻杯咁啱遮住咗個肚。（IG@brian_sph）

老公準備滑雪。（IG@brian_sph）

千語戶外享受陽光。（IG@brian_sph）

勁冧。（IG@brian_sph）

吳千語在IG簡單寫道：「One year」，又在小紅書以英文留言表示：「Happy 1st anniversary ma love.So grateful for the little things you do that makes me smile bro @施伯熊 Brian（一周年快樂嘛 love！非常感謝你為我所做的小事讓我微笑，兄弟@施伯熊 Brian）」，還分享了多張結婚靚相。至於施伯雄亦有在IG留言：「#1216」，不過向來是橿題黨的他，忽然變正網民反而不習慣，指「冇小紅書的標題好唔習慣」、「太正經了」。

二人結婚一周年。（小紅書）

係夫妻亦是兄弟。（小紅書）

吳千語嫁入豪門。（小紅書）

好登對。（小紅書）

結婚一周年。（小紅書）

經常周遊列國。（小紅書）

經常周遊列國。（小紅書）

千語亦係模特兒。（IG@karena_ngs）