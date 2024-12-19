張智霖袁詠儀素顏上陣赴日旅行　18歲魔童新樣曝光有日系帥哥Feel

現年53歲的袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam)結婚多年一直十分恩愛，二人育有一子張慕童（魔童），轉眼之間他都已經18歲了，而且遺傳了父母良好基因，外型非常出眾，令不少網民讚不絕口。

魔童愈大愈靚仔。（微博圖片）

近日靚靚在社交平台分享一家人出發去日本旅行的照片，畫面中可見身穿黑色羽絨外套的Chilam素顏上陣，其皮膚白皙均勻，臉部輪廓線條明顯，下顎線線條顯而易見，看上去少年感十足，完全不像是53歲的中年男人。而執鏡拍攝的靚靚卻戴着口罩，雖然如此但仍可見素顏的她皮膚狀態不俗，一雙大眼睛依然炯炯有神，完全沒有下垂的跡象，而且頭髮非常濃密，絕對是保養得宜。

Chilam同靚靚素顏狀態非常好。（微博圖片）

而身穿綠色外套坐在父母中間的魔童，絕對是遺傳了父母的良好基因，愈大愈帥氣。雖然他戴着口罩，但仍可見其眼睛相當深邃且雙眼皮明顯，看上去一雙眼睛又圓又大，炯炯有神電力十足，而且眉毛毛型濃密細長，看上去就是濃眉大眼類型的帥哥，再加上其留着中長髮，梳着旁分捲毛髮型，非常有造型感，整體看上去充滿日系feel ，有一種「鹽顏系帥哥」感覺，白白淨淨，外型像鹽一樣簡單乾淨的感覺，不少網民都對其顏值給予肯定，紛紛直言魔童超帥的。