向太遇飛機意外樂觀面對生死　爆同機影壇巨星恐懼真實面

近年向太（陳嵐）活躍於社交平台，甚至在直播平台賣貨成績驚人，累積了不少粉絲，慕前曝光率相當之高。近日，她更獲邀請與老公向華強一起參加綜藝節目《王牌新主播》，更自爆多年前與一位影壇巨星同坐飛機遇到意外時，對方感到懼怕時的真實情況，與慕前形象大不同，但她則樂觀面對，不得不讓人感到敬佩。

向太近年曝光率非常之高。（微博圖片）

在節目中向太與年輕嘉賓分享正面樂觀心態，從小走過來的她經歷許多，當中面對原生家庭重男輕女的觀念，自己六歲時患上白血病需接受化療的經過，正因為這些經歷造就她堅毅個性，所以認定做甚麼事情都一定要做到最好，成功的第一步就是要先相信自己：「我會好運，就會好運的。」

向太樂觀面對生死。（微博圖片）

向華強都非常敬佩向太。（微博圖片）

而在旁的向華強亦相當佩服向太，在面對生死一刻時，她都是樂觀面對的：「飛機掉下來她都笑的。」而提起這件事情，向太就表示：「李連杰跟我去東京電影節，我們回來香港舊機場，是啟德機場就很靠民居，後來我們就（遇到）八號風球一直下不來，三次，那全機飛機（乘客）已經哭死了，李連杰整個頭就夾在這個兩腿中間，然後捻着珠子（祈禱）。」而飛機在嘗試第四次後才成功降落，向太憶述當時李連杰對她說：「姐，你是不是瘋了。」但她認為：「如果上天注定你要走，那我要笑着走。」心態絕對決定了境界。聽着向太的憶述，給人一種天不怕地不怕感覺的功夫強人李連杰在面對飛機意外時感到如此懼怕，但向太依然心態樂觀，這種笑對人生的態度不是人人可以做到的。