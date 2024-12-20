最美千金結婚兩周年公開婚禮絕密片　10億獨立屋求婚戴廿對龍鳳鈪

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，家住飛鵝山過億獨立屋，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，當時一班富家千金公子擔任兄弟姊妹團，包括已故賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等，更請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱！近日江鈺琪與郭浩泉迎來結婚兩周年，兩人除了去旅行慶祝之外，江鈺琪更公開婚禮的絕密片段！

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

好登對。（IG@kongyuki）

賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等擔任兄弟姊妹團。（IG@kongyuki）

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江鈺琪與郭浩泉同樣出身豪門，門當戶對，2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式，現場佈置成粉紅色花海，背後是無敵大海景，郭浩泉跪地向江鈺琪求婚，更情深咀嘴，非常浪漫！翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。

2021年9月求婚成功。（IG@kongyuki）

浪漫求婚。（IG@kongyuki）

情深咀嘴。（IG@kongyuki）

兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照。（IG@kongyuki）

在飛鵝山過億獨立屋進行奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

夢幻婚禮。（IG@kongyuki）

點擊下圖睇婚禮絕密片段：

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2022年12月兩人在灣仔會展舉行婚宴，而江鈺琪亦趁着結婚兩周年公開婚禮場內片段，片中所見，現場以萬千粉紅花及樹佈置，猶如置身仙境花海，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派！去年11月江鈺琪宣布懷孕喜訊，今年5月初順利產子，一家三口幸福美滿！

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）

請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱。（IG@kongyuki）

最美孕婦！（IG@kongyuki）

懷孕依然手腳纖幼。（IG@kongyuki）

母愛滿瀉。（IG@kongyuki）

去年11月江鈺琪公布懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

幸福！（IG@kongyuki）

剛剛生完B的江鈺琪素顏出鏡仍面色紅潤。（IG@kongyuki）

慶祝生日。（IG截圖）

百日宴。（IG@kongyuki）