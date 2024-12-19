落選港姐公開婚照獲網民大讚靚咗　曾被是非圍繞飲漂白水自殺

楊慧敏（Mina）曾先後參選港姐同「口罩小姐」，去年答允圈外男友求婚，上月進行傳統過大禮儀式，到今日終於post出結婚當日的照片。穿起婚紗的楊慧敏極省鏡，不少網民留言大讚靚女，比起選美時期更靚。

好幸福。（IG/@minaywm）

好幸福。（IG/@minaywm）

楊慧敏穿起婚紗極省鏡。（IG/@minaywm）

楊慧敏穿起婚紗極省鏡。（IG/@minaywm）

楊慧敏曾參選《最後一屆口罩小姐選舉》以050「老闆娘」身份示人，亦是《2019香港小姐競選》15強之一佳麗，當年她參選時勁多負面新聞，被爆大學時期是「孤獨精」，任職空姐時是「公主病」，連她接受訪問時都自認「乞人憎」。

楊慧敏曾參選《最後一屆口罩小姐選舉》以050「老闆娘」身份示人。（節目截圖）

落選港姐！（IG/@minaywm）

落選港姐！（IG/@minaywm）

大學時期是「孤獨精」！（IG/@minaywm）

在2019年疫情嚴峻的時期，爆出一單「KOL半島酒店Staycation」事件，二十多人「屈蛇」在一間酒店房，當時那位主辦的KOL更公開指責半島酒店，揚言「有錢都唔會再光顧半島酒店」，但卻被網民圍攻，指她不顧疫情繼續多人聚集。當日楊慧敏也有出席這個派對，雖然事後她表示自己不知道會有這麼多人，所以拍了幾張相片便離去，但依然不停被網民圍攻。

當時KOL蔡蔡邀請其他KOL同model朋友仔開party。(tsoitsoi.yy＠IG圖片)

當時她難堪面對壓力，竟然選擇先吃殺蟲劑，再喝漂白水自殺！楊慧敏當時在IG出story說：「昨天晚上我做了一件很愚蠢的事，本來計劃是先吃殺蟲劑，再喝漂白水，但是吃了一口已經非常難受，馬上吐了出來。一直以來，我只想在社交媒體分享正能量的事，但是很希望我的經歷可以幫助同在低谷的你們，我並不是想結束生命，因為我有愛我的家人和朋友，我不想令他們內疚及後悔。我只是想痛苦消失，放棄很簡單，只要一個決定就可以結束生命，但是堅持下去，才是給自己的挑戰，也是我參賽的目的。」

馮盈盈師姐前港大校花楊慧敏Mina。（Instagram@minaywm）

楊慧敏不時分享福利照。（IG：@minaywm）

楊慧敏早前與未婚夫進行過大禮儀式。（IG：@minaywm）