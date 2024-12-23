獨家｜《愛回家》小花離巢後去斬雞　做樓面被認出：心態要改變

做藝人可說是一份人前光鮮，人後有苦自己知的行業。需知道工作機會不多，所以很多藝人冇工開的時候，為了維持生計而需要搵多份兼職「幫補」，有人會搞小生意，有人做直播帶貨，有人就揸的士，有人做待應洗碗。

有人發現梁茵在一間海南雞飯店內做兼職。（資料圖片）

「威龍潘金蓮」做樓面、廚房切雞

今年30歲的梁茵在數年前考入第26期無綫電視藝員訓練班後簽約TVB，並因出演《愛·回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita，因角色的拜金形象而深入民心。2021年10月她離巢後曾嘗試轉行。年前更傳出財困，在日本餐廳打工維持生計。日前《香港01》發現，梁茵於九龍灣一間著名海南雞飯店內打工，當日直擊她親自為客人落單、抹枱、上菜，更親力親為在廚房斬雞。梁茵接受《香港01》訪問時表示：「我自己都有開舖打算，所以今日搵平民啲舖頭學習吓。」

梁茵離巢3年兼職「整雞」。（資料圖片）

被客人認出係藝人：未必噏得出我叫咩名

她續指，自己和海南雞飯的老闆份屬朋友，所以才決定登門拜師學藝。當日可見，梁茵可謂是由朝做到晚，而且沒有因為藝人身份而感到一絲尷尬。由收銀做到樓面，再到廚房學斬雞都相當落力。就算有食客認得她是《愛回家》的Anita，她也笑臉迎人打招呼，十分敬業樂業。她說：「頭先有幾個『姐姐』都對我有印象，佢哋未必噏得出我叫咩名，但係都記得我係做《愛回家》嗰個，跟住我就會話：『係呀，支持多啲啦！』如果有街坊認得我，就一齊合照囉，冇乜所謂。」

她續說，做藝人和做餐飲業沒有分等級，只有性質上的不同。她說：「心態要改變，因為做餐飲真係親力親為，力不到為財，唔好以為做藝人就乜都唔做，其實咁樣做先係學到營運嘅嘢。」

梁茵離巢3年兼職「整雞」。（資料圖片）

梁茵：廣東人做雞都有好多唔同方法

為什麼會選擇在海南雞飯店上班？除了因梁茵與老闆認識外，她更直言光顧過這間食店，覺得出品美食之餘又有很多學習地方。她說：「你都知，廣東人做雞都有好多唔同方法，有人鍾意食炸子雞，有人鍾意沙薑雞，咁我覺得海南雞會成日都食到，同埋呢間喺荃灣嗰時都幫過老闆做宣傳，做咗廿年都咁有口碑，好難得。」

真係落手做喎。（資料圖片）

真係落手做喎。（資料圖片）

梁茵兼職「整雞」。咁靚嘅樓面「姐姐」邊度搵？（資料圖片）

她透露，現時大多都以接洽廣告工作為主，又或是直播帶貨，既然自己有時間就倒不如將興趣與工作結合，投身飲食業開舖。她說：「有好多女仔覺得食牛比較燥，對皮膚唔好，同埋好多做gym嘅人都食雞，會相對健康啲。做海南雞飯，喺呢個市道容易啲。」

問到會否想重返幕前拍劇拍戲，她坦言：「以前比較少時間留喺香港，而家多返啲時間，如果有機會都會試吓，嘗試唔同電視台，網台，亦都有網台話見《黑白大廚》成功，都想做呢類型節目。」

梁茵離巢3年，表示早年上過內地直播帶貨，登台。今年會將重心放喺香港發展。（資料圖片）

需要洗廁所？

談起在海南雞飯店打工的經驗，她坦言學到不少知識。她說：「一開始都唔識切雞，而家都開始識識哋。（除咗樓面，廚房，仲需唔需要洗廁所？）如果人手唔夠嘅話......不過而家都夠。我覺得最難係，唔好諗住切雞好易，其實好考刀功，切得唔靚嘅話，『姐姐』會重新再擺盤。」

梁茵問準老闆之後，開放廚房工作拍攝。（資料圖片）

梁茵學完做樓面，收銀，又要入廚房幫手。（資料圖片）

「姐姐」企喺側邊監場睇梁茵切雞。（資料圖片）

梁茵話落場做一排雞飯吸收經驗。（資料圖片）