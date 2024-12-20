鍾柔美考緊試冇留意炎明熹被冷待：我就真係冇乜留意呢啲嘢

鍾柔美（Yumi）本周六（21日）正式踏入18歲生日，昨日（19日）於酒店宴會廳舉辦了一場盛大的生日會，好友姚焯菲、張馳豪及TVB高層樂易玲（樂小姐）都有到場為Yumi送上祝福，Yumi亦在18男18女的菲律賓成人禮下華麗進場。

鍾柔美於酒店宴會廳舉辦了一場盛大的生日會，好友姚焯菲、張馳豪及TVB高層樂易玲（樂小姐）都有到場為Yumi送上祝福。（梁碧玲 攝）

Yumi亦在18男18女的菲律賓成人禮下華麗進場。（梁碧玲 攝）

Yumi接受《香港01》訪問時表示原來自己13歲就已經「入行」：「我諗返起呢原來我係13歲就已經入咗聲夢，所以好快就已經眨下眼18歲啦！」而她18歲後第一件想做的事情就是「學車」：「我諗大家都知道就係我好想報車牌，考車牌！」除了學車，她還想去一次遠程的旅遊：「我都好想可以即係自己去下旅行咁樣！（咩目標地點？）去一啲我冇去過嘅地方，因為我自己就成日都真系去亞洲嘅地方，好想真係去遠啲，同埋我真係未試過去歐洲嗰啲地方。（即係長線啲地方？怕唔怕危險？）我未諗啊，純粹係想，都係其中一個願望，希望可以實現到。」

Yumi接受《香港01》訪問時表示原來自己13歲就已經「入行」。（梁碧玲 攝）

但被問到是否想自己一個單獨去旅行而不帶朋友家人去時，她表示「都想帶嘅」：「但都好想試吓即係自己嘅嗰個照顧自己嘅能力係點，即係好想試下獨立囉。」Yumi亦有指18歲生日，收到家人及「米粉們」不同的首飾做生日禮物，感到很開心。

Yumi成年後最想做係獨自去歐洲學獨立。（梁碧玲 攝）

Yumi被問到18歲後會否接到更多不同類型的工作時，她笑指：「即係我未試過自己去揀啊，但係其實我都係跟住公司嘅安排，同埋最緊要就係做我想做同埋鐘意做嘅嘢囉，咁之後嗰啲就都系交畀公司安排。」她亦指公司應該正在幫她計劃不同的工作。

Yumi指公司應該正在幫她計劃不同的工作。（梁碧玲 攝）

至於她進場時所舉行的菲律賓成人禮，Yumi被問當刻的感覺時，她即緊張表示：「其實好緊張！我未開門嘅時候呢我心跳得好快，快到緊張過自己上台唱歌！我覺得點解心跳得咁快呢，係因為我未試過咁嘅類型啦，即係咁樣著得好靚好華麗，畀粉絲們或者畀我啲屋企人睇啦。同埋其實呢一個日子都對我嚟講好緊要嘅，咁就可以好好咁樣記錄低我呢個咁難忘嘅生日嘅一個嘅party啦。」

Yumi話入場嗰下緊張到心跳得好快，快到佢自己上台唱歌。（梁碧玲 攝）

而好友炎明熹早前出活動時沒有妝髮亦沒有受訪，有沒有關心她時，Yumi指自己最近正在考試：「其實我就真係冇乜留意呢啲嘢，呢啲咁仔細嘅嘢啦，同埋我依家都係我又考緊試，我每次講都係話自己考緊試，但系我真係考緊試，我今朝係要返學考試嘅。」

炎明熹早前出活動時沒有妝髮亦沒有受訪。（葉志明攝）

姚焯菲今次亦有來為Yumi慶祝生日，被問到之後會否多點相約去玩時，她興奮的表示「會啊」：「我知道佢今次會long stay嘅！所以我已經約定佢，但係真係要夾一夾啲時間，因為我哋各有各忙，所以啲時間就真係有啲難夾。」而被問到「三小花」再重聚時，她都表示會，但相對較難：「有時我哋又唔係香港，雖然Chantel 返咗嚟，但係有時我又有工作喺身，跟住Windy可能又要去廣州嗰邊，所以就有啲難，但係希望可以就到時間。」

「三小花」重聚難，「四小花」重聚更難，Yumi表示「係更難」：「總之三小花就已經係咁樣，咁我就覺得順其自然啦，最緊要就係，都係嗰句開心啦。」