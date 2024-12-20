姚焯菲與炎明熹保持聯絡 ：Gigi依家應該去緊旅行

鍾柔美（Yumi）本周六（21日）正式踏入18歲生日，昨日（19日）於酒店宴會廳舉辦了一場盛大的生日會，好友姚焯菲（Chantel ）、張馳豪及TVB高層樂易玲（樂小姐）都有到場為Yumi送上祝福。

鍾柔美18歲生日會，好友姚焯菲（Chantel ）、張馳豪及TVB高層樂易玲（樂小姐）都有出席。（梁碧玲 攝）

鍾柔美18歲生日會，好友姚焯菲（Chantel ）、張馳豪及TVB高層樂易玲（樂小姐）都有出席。（梁碧玲 攝）

Chantel接受《香港01》訪問時被問到早前自己的生日會與Yumi今次的生日會有分別會否差天共地時，她指「唔需要比較」：「我覺得大家都有唔同嘅慶祝方法，我又唔覺得係要需要去比較，所以我覺得大家盡興就ok啦。」

Chantel覺得唔需要同Yumi比較生日會的豪華度。（梁碧玲 攝）

而被問到今次回來是否打算主要於香港發展時，她表示於新西蘭已經畢業：「因為而家就未係讀書住嘅，而家就未入大學啦，咁所以依家嚟講都係工作為主。」Chantel亦提到之後大學就未必會回到新西蘭繼續升學：「就應該未必係新西蘭，但係未知道去邊個地方住，依家仲決定緊，因為一路都收緊offer啦其實，咁但係就一路等到三月先至會收曬，咁所以到三月嘅時候再會決定。」

Chantel表示於新西蘭已經畢業。（梁碧玲 攝）

但Chantel自己最想又是去哪裡升學？Chantel就笑指自己「每日都唔同」：「今日可能想一間，跟住聽日又想第二間，因為我個腦真係好多聲音啦，亦都好多自己嘅諗法啦，咁所以都要，睇下到時三月嘅時候，或者同屋企人傾一陣先至再去決定。不過屋企人都非常之自由，即係佢都畀我去決定，但係我都要詢問下佢哋嘅意見。」

但Chantel自己最想又是去哪裡升學？Chantel 就笑指自己「每日都唔同」。（梁碧玲 攝）

Chantel今次畢業回港後工作都排得密密麻麻，樂小姐更大爆她即將加入《愛．回家》劇組，Chantel自己都覺得今次回來多了很多工作：「嚟緊呢一年都有好多工作啦，亦都有好多關於戲劇嘅嘢，大家可以留意，一啲都唔淨止係拍劇啊，我諗大家可以期待下，因為我自己都比較期待呢個咁大型嘅製作。」至於即將要拍劇，她被問到會否怕記劇本時，她表示自己要磨練一下：「其實我拍劇嘅經驗唔多啦，演戲嘅經驗亦都唔多啦，所以都要去磨練一下。我覺得系一開始一定會有唔慣，我亦都有少少緊張，但係一定會越做越好囉我覺得。」

Chantel今次畢業回港後工作都排得密密麻麻，樂小姐更大爆她即將加入《愛．回家》劇組。（梁碧玲 攝）

Chantel被問到回來後有否找炎明熹及四小花會否在台上重聚時，她表示：「據我所知Gigi依家應該係去緊旅行嘅，咁所以我未知道會唔會合體，但我覺得總有機會，都要睇公司點樣安排。因為依家暫時嚟講未有通知係會有一個show或者合體咁樣。」至於二人的關係，Chantel就指有聯絡過她：「我哋有message對方嘅，但係就真係唔多囉，因為大家都有大家嘅工作安排，同埋我啱啱先考完試返嚟，咁所以都唔係唔算太多聯絡。（有關炎明熹與TVB不續約一事，有冇同佢傾過？）冇，我哋都冇特別去問，因為都係私隱啦呢樣嘢，同埋其實一直都冇去問啊或者點樣，所以都係交返畀佢。」