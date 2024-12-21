前TVB花旦為老公慶祝生日　與囡囡親自炮製蛋糕曝光豪宅巨型廚房

前TVB花旦郭可盈與林文龍育有一女林天若（Tania），而郭可盈自2009年拍完劇集《富貴門》就淡出娛樂圈，專心相夫教女。日前（19日）是林文龍57歲生日，郭可盈與囡囡一起為他慶祝，郭可盈在IG曬出一家三口慶生的照片，並寫道：「Happy birthday our sweetheart! 今年特意和Tania聯手炮製心心Tiramisu給你，祝你健康開心、事事順利！」相中所見，林文龍一手攬住老婆，一手攬住囡囡，左擁右抱一臉幸福！

郭可盈與囡囡一起為林文龍慶祝生日。（IG@khy_official）

左擁右抱！（IG@khy_official）

慶祝生日。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

冧爆。（IG@khy_official）

好爸爸！（IG@khy_official）

Tania亦有祝爸爸生日快樂。（IG截圖）

郭可盈還分享了與囡囡一起整蛋糕的影片，片中所見，兩人在西貢匡湖居獨立屋豪宅廚房內一起炮製心形Tiramisu，郭可盈負責整餅底，而林天若就負責裝飾，兩母女合力整好蛋糕，令林文龍都冧到爆！而豪宅廚房亦成為焦點，可見空間極大，擺放了一個雙門大雪櫃，而窗外更望到大花園！

郭可盈還分享了與囡囡一起整蛋糕的影片。（影片截圖）

一起炮製心形Tiramisu。（影片截圖）

郭可盈負責整餅底。（影片截圖）

有心思。（影片截圖）

囡囡負責裝飾。（影片截圖）

賣相不錯。（影片截圖）

亭亭玉立！（影片截圖）

靚靚蛋糕！（影片截圖）

成功！（影片截圖）

一起吹蠟燭。（影片截圖）

出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，有傳其父2011年病逝後，遺下逾百億資產給四名子女，而郭可盈淡出幕前後接管家族生意，衣食無憂。據知郭可盈與林文龍手持多項物業，除了自住的西貢匡湖居4層高獨立屋之外，郭可盈在2005年曾斥資約5,000萬元狂掃「一號．銀海」4個1,200多呎的海景單位，估計手持至少近2億元物業！

郭可盈與林文龍早前激罕以夫妻檔出席公開活動。（葉志明攝）

出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家。（IG@khy_official）

兩母女合照。（IG@khy_official）

慶祝生日。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）