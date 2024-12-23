TVB劇后孖馬國明拍劇被捕獲　高衩裙大玩黑絲誘惑險露屁股極吸睛

2018港姐暨2019華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），近年積極戲劇方面發展，除了獲無綫力捧外，她自己也不斷努力提升說話技巧和演技，由最初被指講對白黐脷筋，到現在成為無綫新一代「劇后」，在早前《TVB同行創新節目巡禮2025》裡面15套推介劇中，陳曉華獨霸4套，非常厲害。

陳曉華近年獲無綫力捧上位。（IG@herachann）

在早前舉行的《TVB同行創新節目巡禮2025》中，陳曉華4劇在手成劇后。(資料圖片/陳順禎攝)

陳曉華被盛傳與朱敏瀚（朱仔）秘密拍拖，雖然兩人公開承認，但不少人覺得二人登對。（資料圖片/葉志明攝）

陳曉華近年劇接劇，繼早前有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》後，又於熱播中劇集《異空感應》一人分飾兩個時空的邢可嵐，非常有發揮。同時，陳曉華亦正在深圳拍攝另一套新劇《夫妻的博弈》，近日她與視帝馬國明開工時被網民捕獲。

陳曉華繼早前有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。(影片截圖)

陳曉華在熱播中劇集《異空感應》一人分飾兩個時空的邢可嵐，甚有發揮。（劇照）

陳曉華近日與馬國明在深圳拍攝新劇《夫妻的博弈》。（小紅書截圖）

片中，飾演女強人的陳曉華，一改以往楚楚可憐的鄰家少女形象，無論妝容和服飾都比以前成熟，而她穿上一條黑色低胸高衩貼身裙和黑色西裝褸，正面看似密實，但一轉身即騷出大長腿，不但大玩黑絲誘惑，開衩位更是快要看到屁股，吸睛之餘非常性感。該網民以「不敢想明星現實裡有多美」，寫道：「昨天在萬達偶遇tvb拍戲 之前看新聞女王 陳曉華電視劇裡感覺一般般吧 沒想到現實這麼漂亮 又高又瘦 整個人感覺像根筷子一掰就斷 但是上鏡還是顯胖…」

陳曉華劇中飾演女強人。（小紅書截圖）

側身勁有看頭。（小紅書截圖）

黑絲誘惑勁吸睛。（小紅書截圖）

對於網民的讚美，陳曉華也有親自回覆：「當時唐芷瑤太喜歡吃，現在這個角色有做運動喲 ，很壯的」。可愛回答獲得網民激讚：「我一直覺得你好靚！！」、「身材很好」、「上鏡也一點都不顯胖，很好看」、「有氣質」等，可見陳曉華甚有觀眾緣。

網民留言。（小紅書截圖）