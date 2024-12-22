視帝太太被捕獲生圖撞樣朱晨麗　戲劇系畢業甘願為老公息影

眾所周知譚俊彥是「狄龍個仔」，但亦因為這個標籤，譚俊彥曾聽到不少冷言冷語，有人認為他憑什麼擔正做男主角，但他懶理，用作品說話，在《萬千星輝頒獎典禮2021》，譚俊彥憑劇集《換命真相》獲頒「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，證明自己是有實力，並非靠父蔭。

譚俊彥在《萬千星輝頒獎典禮2021》，憑劇集《換命真相》奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。（資料圖片）

譚俊彥曾因為「狄龍個仔」這個標籤，受盡冷言冷語，但他努力證明自己是有實力，而不是靠父蔭。（視覺中國）

可以讓譚俊彥在工作上全力衝刺，另一半絕對功不可沒，譚俊彥與太太任祉妍於2015年結婚，婚後任祉妍甘願放棄自己的演藝事業，跟隨老公回港生活，專心相夫教子，兩公婆結婚9年依然恩愛如昔，經常出雙入對羨煞旁人。早前譚俊彥在北京為劇集《企業強人》宣傳，工作結束更火速回港為太太慶生，是圈中一等一的好老公。

譚俊彥與太太任祉妍於2015年結婚，婚後任祉妍甘願放棄自己的演藝事業，跟隨老公回港生活。（IG@tammerz）

婚後任祉妍先後為譚俊彥誕下女兒譚晴（Renee）及細仔譚杺（Rex）。（IG@tammerz）

近日，譚俊彥與太太任祉妍拍拖出席林夏薇珠寶店开開幕禮時被野生捕獲，後者意外成為焦點，該網民寫上譚太原為專業戲劇演員，婚後息影照顧家庭，又讚兩人結婚多年，依舊恩愛美滿。片中，演員出身的任祉妍雖然息影多時，但無論外貌和身形都保持得非常，完全不像已是兩孩之母，狀態甚至不輸時下當打女藝人。網民紛紛留言大讚：「他老婆好漂亮」、「老婆很有氣質」；此外，也有網民覺得她撞樣港姐冠軍朱晨麗：「我也以為是朱朱，老婆和朱晨麗好像」、「跟朱晨麗一模一樣」、「我把他老婆看成了朱晨麗」。

譚俊彥與太太任祉妍日前拍拖出席林夏薇珠寶店开開幕禮時被野生捕獲，後者意外成為焦點。（小紅書截圖）

網民覺得任祉妍與朱晨麗有點撞樣。（小紅書截圖）

碰巧譚俊彥與朱晨麗也曾在劇集《特技人》合作。（《特技人》劇照）

任祉妍是內地遼寧人，由於從小對表演相當感興趣，任祉妍後來憑藉優異的成績考入了新加坡南洋理工大學藝術學院的戲劇系，更以全系第一名的成績畢業，後來任祉妍返回內地發展，正正因為拍劇而認識譚俊彥。

任祉妍外貌身形都充滿少女味，一點都不似兩孩之母。（IG@yannlovepeace）

五官精緻！（IG@yannlovepeace）

譚俊彥受訪時提到二人在新彊拍劇，有一晚在星空下向任祉妍表白但被拒，後來譚俊彥為了花更多時間互相瞭解，搬到北京住了一年，終於打動芳心。兩人於2015年正式註冊結婚，婚後任祉妍就立刻決定為愛淡出了演藝圈。並且在兩年時間裏，先後為譚俊彥先後誕下大女譚晴和細仔譚杺湊成「好」字，一家四口美滿幸福。