我將喜歡告訴了風劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《我將喜歡告訴了風》陸劇又名(Chasing the Wind)，改編自同名小説。有八月長安作為編劇，吳斌、鄒曦、郝萬軍為執導，由薑貞羽、古子成領銜主演的一套以青春勵志為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《我將喜歡告訴了風》｜電視劇情大綱

因為童年時的一場競賽，少女林格在少年聶遲的引薦下，開始了她的短道速滑職業生涯，進入了體育學校。林格性格開朗，既豪爽又細心，而聶遲則冷靜而敏銳，懷抱著理想。在他們的成長過程中，得到了像父親般的教練方世忠的支持，與方教練的兒子方超一起加入了省隊。林格面對的是一個重男輕女的家庭環境，訓練不夠規律，基礎也相對薄弱；而聶遲因性格直率，難以融入團隊戰術的訓練。儘管訓練過程中屢屢遭遇挑戰，三人依然相互扶持，聶遲也漸漸對林格產生了深厚的情感。隨著北京冬奧會的成功申辦，他們在經驗豐富的省隊教練韓冰的指導下，迅速從青澀的學生成長為國家集訓隊的隊員。他們與各式各樣的隊友和對手相遇、競爭、別離，並一起克服傷病帶來的困擾和成名後的迷茫，最終攜手站上國際賽場，用青春的熱情捍衛國家的榮譽。

《我將喜歡告訴了風》播出時間｜最新追劇日曆

《我將喜歡告訴了風》電視劇一共有20集，由騰訊視頻、芒果TV播放，每晚18點更新2集，首播4集，SVIP會員可提前觀看第1集。

電視劇我將喜歡告訴了風@Weibo

《我將喜歡告訴了風》｜演員

姜貞羽 飾 林格

電視劇我將喜歡告訴了風@Weibo

古子成 飾 聶遲