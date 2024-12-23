台慶抽中28萬電動車　TVB女星興奮彈下彈下狂奔去收車

今年5月上班途中途中遇上紅雨，蔡潔駕駛多年的愛車被浸近一半水位至「Total loss」，要消防員到來拯救。未料到11月TVB《萬千星輝賀台慶》中，一舉抽得大獎價值28萬的電動車，近日終收車蔡潔興奮得彈下彈下去收車。



蔡潔11月台慶夜贏得28萬電動車一部﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔11月台慶夜贏得28萬電動車一部﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔11月台慶夜贏得28萬電動車一部﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔11月台慶夜贏得28萬電動車一部﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔11月台慶夜贏得28萬電動車一部﹗（IG：@jackykycai）

TVB台慶當晚蔡潔抽中價值28萬的電動車，著住靚靚晚裝同高踭鞋嘅Jacky，當時正身處其他錄影廠拍攝，不過當一知道自己被抽中有機會爭取電動車大獎時，就即刻心急如焚，急急腳邊跑邊叫工作人員幫手傳話，最終穿過人群順利上台，更一抽就抽中鎖匙，獲得全新電動車。她在台上激動得彎身掩嘴狂笑，談到得獎感受說：「好開心，我有新車返工，同埋可以車我兄弟妹遊車河，TVB生日快樂，收視爆燈！」

蔡潔說自己的愛車「小白」已因紅雨Total Loss。（IG@jackykycai）

蔡潔被困車內無法開車，要在車內等消防員救援。（IG@jackykycai）

蔡潔講起愛車要退役，感嘆：「我真係覺得好可憐呀。」（IG@jackykycai）

蔡潔上載短片分享收車過程：「一直奔跑就對了❤️謝謝見證並且幫我記錄下收禮物的過程！」跑到車店收車的過程，而她在奔跑的全程都笑到見牙唔見眼，從螢幕外都感受到她的喜悅。蔡潔指今次可以抽中電動車，都要多得胡定欣抽中自己，所以她就預了載對方去食飯。

蔡潔分享台慶夜中獎一刻。（IG：@jackykycai）

蔡潔分享台慶夜中獎一刻。（IG：@jackykycai）

蔡潔近日終於收到電動車﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔近日終於收到電動車﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔近日終於收到電動車﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔近日終於收到電動車﹗（IG：@jackykycai）

蔡潔近日終於收到電動車﹗（IG：@jackykycai）