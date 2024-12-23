TVB是非女星港鐵被捕獲網民叫不出名　初出道形象拜金近年變低調

現年39歲的傅嘉莉（Kelly），18歲就入行做模特兒，拍攝多個廣告，並因演出《當四葉草碰上劍尖時》而讓觀眾認識，至今出道逾20年，惟一直緋聞多多，初出道時經常與已婚的富豪級大叔扯上關係，且生活富泰，形象拜金又負面；不過近年傅嘉莉努力洗底，而且演技上也有大躍進，今年還憑《反黑英雄》入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女配角」十強，以及再度角逐「飛躍進步女藝員」兩個獎項。

傅嘉莉曾傳出與已婚富豪交往，因而一度遭無綫雪藏。（電視截圖）

傅嘉莉初出道時形象負面。（資料圖片）

傅嘉莉近年努力工作洗底。（《反黑英雄》劇照）

傅嘉莉在《廉政狙擊》有大膽演出。（《廉政狙擊》劇集截圖）

傅嘉莉近年努力拍劇，又成為寶石𨯿證師，希望逆轉在觀眾心目中的負面形象，生活上也變得低調和貼地，近日有網民在社交平台分享在地鐵偶遇傅嘉莉，並寫道：「香港偶遇美女明星但不曉得人家名字不敢問」。相中可見傅嘉莉化了妝和弄了頭髮，穿上白色高領冷衫和羽絨，陪襯一條長裙，打扮低調，而且一直在低頭認真看著手上的小本子，似在背東西，非常勤力；而最突出則是她手挽著的名牌袋，但重點不是價錢，而是掛滿公仔，盡顯其少女心一面。

傅嘉莉日前坐港鐵被捕獲。（小紅書截圖）

但網民卻叫不出名字。（小紅書截圖）

傅嘉莉一直在低頭認真看著手上的小本子，似在為工作準備。（小紅書截圖）

雖然博主叫不出傅嘉莉的名字，但不少網民一眼就認得出，並留言大讚：「好靚女」、「她保養超級好，笑起來很漂亮」、「哇，她超索的！」、「傅嘉莉我好喜歡她！！」、「kelly很勤力」、「我見過她真人，超美」、「kelly超女神」；也有網民驚訝：「啊她居然坐公交」。

傅嘉莉感謝她其中一個伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。（資料圖片/梁碧玲攝）

傅嘉莉在台上分享感受時哭成淚人。（資料圖片/梁碧玲攝）

傅嘉莉近年遠離是非，積極工作，早前她在《萬千星輝頒獎典禮2024》記者會分享感受時更哭成淚人，她直言這幾年都很給心機去做好自己，也要感謝她其中一位伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。傅嘉莉在接受《香港01》訪問時表示之前有段時間珍姐和樂小姐都叫過她去開會，兩位都給了很多意見她，特別是珍姐，「是珍姐找我返TVB，她給我很多信心。有一段時間我有很多不同的新聞，珍姐說看了我很多訪問，她說你都不會講話的，不如就不要講，踏踏實實去做好自己，用作品說話，這5個字我記到現在。這近年很多人都說Kelly很低調，好像隱形了，其實我是想做給珍姐看，你跟我說的話我有放在心裡。」

傅嘉莉近年成為寶石𨯿證師。（IG@kelly.fuu）