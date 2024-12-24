張振朗蓮塘口岸被捕獲親民合照　臉上兩變化惹整容疑雲引網民爭論

現年37歲的張振朗是無綫當紅小生，近年憑多套受歡迎劇集極速上位，而且甚有觀眾緣，被譽為「準視帝」。雖然已升呢男一，但張振朗態度依然親民，每次被捕獲都有求必應。近日，有女網民在蓮塘口岸偶遇張振朗，這位當家小生的一個窩心舉動令她意想不到，但沒想過合照曝光後，張振朗的樣子竟惹整容疑雲？

張振朗於《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）

之後一年再憑《反黑路人甲》- 高彬奪得「最受歡迎電視男角色」。（視覺中國）

張振朗近年有份主要的劇集在內地都非常受歡迎，令他在內地人氣急升。（IG@owencheung）

張振朗與楊偲泳愈愛愈高調，事業愛情兩得意。（IG圖片）

隨著張振朗近年所演的劇集如：《踩過界》系列、《機場特警》、《反黑路人甲》、《使徒行者3》以及《反黑英雄》在內地都非常受歡迎，令他在內地、尤其是大灣區城市人氣急升，加上靚仔又友善，成功圈粉。日前有網民在蓮塘口岸野生捕獲張振朗，大讚對方友善，主動說拍照，非常無架子：「非常非常的nice哥哥，看到我看著他，主動說拍照。沒有架子的可愛哥哥，身材很好很挺拔，五官立體，皮膚超級…一個字 讚」。

張振朗日前在蓮塘口岸被捕獲。（小紅書圖片）

一眼就認到！（小紅書圖片）

全身黑色型仔打扮。（小紅書圖片）

友善與女粉絲合照。（小紅書圖片）

博主透露當時見到張振朗只是一個人，有網民就搞笑問：「他也去買菜嗎？」此外，也有網民覺得張振朗的樣子疑「進化」，直言：「天吶，，，開了眼角，做了雙眼皮。為啥啊，本來就帥啊」，這留言一出即引來張振朗粉絲不滿，激動反駁說：「他一直都是大眼睛雙眼皮啊，現在長得成熟點了，以前小孩氣質」、「他的同學都跑出來證實過了，他從讀書時就是這樣子。還有他一直是雙眼皮，我可以百分之百肯定。而且了解他的人都知道，他一直都奉行身體髮膚受諸父母，連眉骨受傷後寧願留疤也不肯去整的人，怎可能會動臉。」有網民則覺得可能是美顏相機惹的禍，而博主也承認自己開了美顏，並表示：「我感覺不出整了呀，我就覺得好看的，皮膚雖然黑， 但很乾淨，所以黑的乾淨就很好看。」

有網民質疑張振朗樣子懂了手腳。（小紅書截圖）

大家又覺得有無變呢？（資料圖片/林迅景攝）

《踩過界》令張振朗人氣急升。（微博圖片）

張振朗向來都keep住黑黑實實咁。(資料圖片/郭敏玲攝)