80年代新聞小花曾患癌做兩次手術　曾傳已離世今驚喜現身

前主播方健儀最近開設影片頻道，訪問不同界別嘅女性，而其中一位嘉賓竟然是80年代TVB女記者林美香。相信林美香這個名字令不少觀眾都記憶猶新，而且亦是一代人的集體回憶。

前主播方健儀最近開設影片頻道，訪問不同界別嘅女性，而其中一位嘉賓竟然是80年代TVB女記者林美香。(fb@方健儀 Akina Fong)

方健儀日前在社交平台表示終於可以公布新搞作，就是開設了一條訪談頻道《女人「方」言》，而首集的嘉賓就有很久不見的林美香：「不諱言，相約中大師姐兼前輩林美香，成為我新開張的YouTube頻道首批嘉賓，是有點難度。」原來方健儀表示很難的其中一個原因是跟林美香不認識，更指網上有關於她的資訊很久，要翻查也有難度。

方健儀日前在社交平台表示終於可以公布新搞作。(fb@方健儀 Akina Fong)

除了少資訊外，更有傳林美香多年前「離世」，但這樣反而更令方健儀對她充滿興趣：「正因如此，我更想揭開其神秘面紗。兩個平行時空的前女記者相遇，我當然由她的名字打開話題，廣東話諧音為她帶來不少啼笑皆非的遭遇。林美香說，父母為潮州人，潮州話『香』的發音不同，而且當年日本明星都叫『靜香』『美香』，不覺自己名字有何問題。但加入TVB新聞部後，『問題』來了。」

林美香多年前傳出「離世」。(fb@方健儀 Akina Fong)

林美香亦有憶述當年做主播時的故事，因為名字問題而被人投訴，但就獲主管力撐：「年三十晚晚間新聞播『林美香報道』，都會收到觀眾投訴，說真是『大吉利是』，於是她每年年初一、二皆放假『避避風頭』。年初三上班，傳統初三跑馬，馬迷又打來：『可唔可以叫林美香唔好出鏡？』始終電視台靠收視，初入行的林美香曾擔心因而失去飯碗，幸得當時的新聞部主管，人稱阿Sir的黃應士力撐：『睬佢都傻！你個名係父母為你改，洗乜理佢，唔鍾意咪唔好睇！』上司霸氣回應，令林美香如釋重負。」

林美香亦有憶述當年做主播時的故事，因為名字問題而被人投訴。(fb@方健儀 Akina Fong)

後來林美香離開TVB之後，已經改名，不再叫「林美香」，現在的名字是林美宜。原來她這個名字經姓名學專家看過。雖然她現在叫林美宜，但身邊的朋友都改不了口，仍然叫她做林美香。林美宜在這些年中經歷了不少事情，包括兩次乳癌手術，林美宜表示自己並不迷信，但在分析她的名字時，碰巧她經歷完兩次手術，原來她已經抗癌13年。當時專家提醒「香」字頭上有把刀，可能會令佢要做手術；「宜」及「家」字「有瓦遮頭」，有家的保護。