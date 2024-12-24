影帝愛女海邊慶祝20歲生日　讀英國名校2歲已有物業揸手成小富婆

影帝任達華與琦琦育有一女任晴佳（Ella），愛女遺傳了父母的優良基因，身材高䠷又美貌出眾，更獲封「最索星二代」！轉眼間任晴佳迎來20歲生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「birthday with my loved ones ❤️‍🔥」而任達華同琦琦亦分別留言：「Happy Birthday my love ❤️❤️」、「Happy Birthday 💋🌹♥️Love you ❤️」！相中所見，任晴佳同父母在海邊歎大餐，現場以氣球佈置，而壽星女任晴佳以一身紅色貼身裙上陣，盡顯Fit爆身材！任晴佳又同父母一起合照，一家三口幸福美滿！

天生Model身材。（IG@ellayamm）

感情好好。（IG@ellayamm）

感情好好。（IG@ellayamm）

20歲生日。（IG＠ellayamm）

20歲生日。（IG＠ellayamm）

20歲生日。（IG＠ellayamm）

一家三口。（IG＠ellayamm）

海邊慶祝。（IG＠ellayamm）

任晴佳自小已獲父母悉心栽培，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，現時就讀倫敦政治經濟學院。任達華曾表示將來會讓女兒自由發展，並支持女兒做任何事，但唯一反對讓女兒入娛樂圈，原因他為拍戲捱更抵夜，所以不捨得女兒跟他一樣捱，擔心捱壞女兒。而有「娛圈樓王」之稱的任達華，曾大爆早在女兒2歲時已擁有上海和維也納的物業，而他更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給愛女！

最美星二代！（IG＠ellayamm）

任晴佳（Ella）早前獲邀出席世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）。（IG@ellayamm）

位位都系出名門。（IG@ellayamm）

任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》（The 9th London East Asia Film Festival），並獲頒終身成就獎，太太琦琦及愛女任晴佳（Ella）都有到場支持！（IG@ellayamm）

擁有180cm的超模身材及42吋逆天長腿。（IG@ellayamm）

完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷，成為時尚界寵兒。（IG@qiqi_yam）

今年5月曬出在美國哥倫比亞大學留影的照片，但原來她現時就讀倫敦政治經濟學院，被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，於全球政、商、法、學界極負盛名。 倫敦政治經濟學院與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學，也是英國的金三角名校。（IG@ellayamm）

任達華在全球擁有逾30個物業，除了投資收租之外，一家三口有時用來作度假。（IG圖片）

任晴佳完美繼承了父母的優良基因。（IG@ellayamm）