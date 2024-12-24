影帝愛女海邊慶祝20歲生日 讀英國名校2歲已有物業揸手成小富婆
撰文：董欣琪
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影帝任達華與琦琦育有一女任晴佳（Ella），愛女遺傳了父母的優良基因，身材高䠷又美貌出眾，更獲封「最索星二代」！轉眼間任晴佳迎來20歲生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「birthday with my loved ones ❤️🔥」而任達華同琦琦亦分別留言：「Happy Birthday my love ❤️❤️」、「Happy Birthday 💋🌹♥️Love you ❤️」！相中所見，任晴佳同父母在海邊歎大餐，現場以氣球佈置，而壽星女任晴佳以一身紅色貼身裙上陣，盡顯Fit爆身材！任晴佳又同父母一起合照，一家三口幸福美滿！
任晴佳自小已獲父母悉心栽培，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，現時就讀倫敦政治經濟學院。任達華曾表示將來會讓女兒自由發展，並支持女兒做任何事，但唯一反對讓女兒入娛樂圈，原因他為拍戲捱更抵夜，所以不捨得女兒跟他一樣捱，擔心捱壞女兒。而有「娛圈樓王」之稱的任達華，曾大爆早在女兒2歲時已擁有上海和維也納的物業，而他更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給愛女！
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