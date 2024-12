影帝愛女海邊慶祝20歲生日　讀英國名校2歲已有物業揸手成小富婆

影帝任達華與琦琦育有一女任晴佳(Ella),愛女遺傳了父母的優良基因,身材高䠷又美貌出眾,更獲封「最索星二代」!轉眼間任晴佳迎來20歲生日,她在IG曬出慶生照,並寫道:「birthday with my loved ones ❤️‍🔥」而任達華同琦琦亦分別留言:「Happy Birthday my love ❤️❤️」、「Happy Birthday 💋🌹♥️Love you ❤️」!相中所見,任晴佳同父母在海邊歎大餐,現場以氣球佈置,而壽星女任晴佳以一身紅色貼身裙上陣,盡顯Fit爆身材!任晴佳又同父母一起合照,一家三口幸福美滿!

天生Model身材。

感情好好。

感情好好。

20歲生日。

20歲生日。

20歲生日。

一家三口。

海邊慶祝。

任晴佳自小已獲父母悉心栽培,曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校,直至14歲到英國留學,現時就讀倫敦政治經濟學院。任達華曾表示將來會讓女兒自由發展,並支持女兒做任何事,但唯一反對讓女兒入娛樂圈,原因他為拍戲捱更抵夜,所以不捨得女兒跟他一樣捱,擔心捱壞女兒。而有「娛圈樓王」之稱的任達華,曾大爆早在女兒2歲時已擁有上海和維也納的物業,而他更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給愛女!

最美星二代!

任晴佳(Ella)早前獲邀出席世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會(Le Bal des Débutantes)。(IG@ellayamm)

位位都系出名門。

任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》(The 9th London East Asia Film Festival),並獲頒終身成就獎,太太琦琦及愛女任晴佳(Ella)都有到場支持!(IG@ellayamm)

擁有180cm的超模身材及42吋逆天長腿。

完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻,更似足媽咪一樣身形高䠷,成為時尚界寵兒。(IG@qiqi_yam)

今年5月曬出在美國哥倫比亞大學留影的照片,但原來她現時就讀倫敦政治經濟學院,被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」,於全球政、商、法、學界極負盛名。 倫敦政治經濟學院與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學,也是英國的金三角名校。(IG@ellayamm)

任達華在全球擁有逾30個物業,除了投資收租之外,一家三口有時用來作度假。

任晴佳完美繼承了父母的優良基因。