影后模範夫妻酒店食早餐零交談見默契　機場推行李細節見家庭地位

現年53歲的影后袁詠儀 （靚靚）與同齡的老公張智霖 (Chilam) 由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大，今年已經18歲，一家三口感情極好。日前靚靚在社交平台分享了一家人出發去日本親子旅行的照片，相當溫馨。而在他們這次遊日期間就被不少網民都當地偶遇。

Chilam同靚靚素顏狀態非常好。（微博圖片）

袁詠儀素顏與粉絲在日本合照。(小紅書)

日前又有兩位網民分別於日本偶遇張智霖與袁詠儀，並把照片和短片放到社交網上分享。其中一位網民是在酒店遇見兩人在吃早餐，留言寫道：「下樓吃早餐碰見袁詠儀和張智霖，偷偷拍一張」。相中可見素顏的袁詠儀在專心吃早餐，張智霖則在低頭玩手機，兩人沒有交談，但卻感受到一起陪伴吃早餐的浪漫與盡在不言中的默契。

袁詠儀與張智霖在酒店嘆早餐。(小紅書)

另一位網民則是在北海道機場看到了張智霖袁詠儀，留言寫道：「啊啊，好激動，看到了張智霖！！好帥啊。對視一眼喊出張智霖名字！後面就看到了袁詠儀！！袁詠儀比電視上好看太多啦！俊男靚女組合！」片中可見兩人都推着行李，張智霖走在前面，袁詠儀就跟在他身後，有一種夫唱婦隨的感覺，一改以往袁詠儀予人大女人的感覺，跟着老公走，盡顯張智霖的家庭地位。

張智霖與袁詠儀現身北海道機場。(小紅書)