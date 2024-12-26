前港姐冠軍迎大仔返港共度聖誕　英國名校畢業做投行財務分析師

1997年港姐冠軍翁嘉穗與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚25年，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），大仔Jason去年在英國碩士畢業後留在當地工作，近日趁着聖誕假期返港，一家四口共度聖誕佳節，翁嘉穗在IG曬出一家人的合照，幸福美滿，此外，她又曬出大仔的名片，原來Jason現時在一間全球投資銀行工作！

今年年初大搞奢華派對慶祝結婚25周年。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗為老公開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

兩公婆一起出席活動。（IG@kashuivirginia）

育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）。（IG@kashuivirginia）

一家人共度聖誕。（IG@kashuivirginia）

一家人共度聖誕。（IG截圖）

一家人共度聖誕。（IG截圖）

據名片所示，Jason現時在倫敦一間投行擔任財務分析師，翁嘉穗更積極為囝囝宣傳，呼籲大家有需要可以聯繫Jason，又留言：「Proud Mom.」可見她都為兒子感到驕傲！據知翁嘉穗的大仔Jason於2018年9月到海外留學，當時她透露有四間著名學府頒發獎學金給兒子，Jason最後選擇美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，其後再到隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）修讀管理及金融學科碩士課程，倫敦商學院（簡稱LBS）是全球著名的商學院之一。

溫馨。（IG截圖）

Keep得好。（IG@kashuivirginia）

Jason現時在倫敦一間投行擔任財務分析師。（IG截圖）

翁嘉穗出席大仔畢業禮。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與鄔友正育有兩子。（IG@kashuivirginia）

除了是學霸之外，Jason亦是運動健將，他早於16歲已參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，奪得青年組冠軍，蹲舉、臥推舉及硬舉更打破三項香港健力舉重（Powerlifting）的紀錄，一舉成名！2018年翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上刷新兩項世界紀錄，為港爭光。而Jason亦經常在IG分享練習的片段，大騷實力！

原來Jason係舉重運動員。（IG圖片）

曾刷新世界紀錄，非常厲害。（IG圖片）

更破過香港舉重紀錄！（IG圖片）